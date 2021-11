Κοινωνία

Ομίχλη - “Sea Smoke”: προβλήματα και “μαγικές εικόνες”

Σε άλλα αεροδρόμια προσγειώθηκαν αεροπλάνα, σκιάφη έχασαν τον προσανατολισμό τους στην θάλασσα. Σε λευκό πέπλο καλύφθηκαν πολλά νησιά, αυξημένη ομίχλη και στην Αττική.

Μαγευτικές εικόνες από την ομίχλη που κάλυψε κυρίως τις νησιωτικές περιοχές έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, ενώ η ομίχλη ήταν έντονη και σε περιοχές της Αττικής.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκάλεσε προβλήματα σε δύο πτήσεις με προορισμό την Αθήνα, που τελικώς προσγειώθηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Πρόκειται για τις πτήσεις Ζυρίχη - Αθήνα και Μυτιλήνη – Αθήνα, οι οποίες προσγειώθηκαν στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου, αντιστοίχως.

Εν τω μεταξύ, το Αιγαίο «κρύφτηκε» από το φαινόμενο “Sea Smoke”. Αφού πέρασε και “εξαφάνισε” την Σύρο, την Τήνο, την Σαντορίνη και άλλα kυκλαδίτικα νησιά, το μεσημέρι της Παρασκευής έφτασε και στην Πάρο.

Ξαφνικά μέσα σε 15 λεπτά η ομίχλη είχε καταπιεί όλο το dυτικό τμήμα της Πάρου και μαζί και το λιμάνι. Άρχισαν να “εξαφανίζονται” το λιμάνι, ο μύλος, το εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου και όλη η παραλιακή οδός, δημιουργώντας μια απόκοσμη ατμόσφαιρα.

Στην Σύρο, δυο μικρά σκάφη, τα οποία είχαν απωλέσει τον προσανατολισμό τους, με συνδρομή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού κατέπλευσαν και προσέδεσαν ασφαλώς στο λιμάνι της Ερμούπολης.

Σιγά σιγά τα καράβια ξεπρόβαλαν μέσα από την πυκνή ομίχλη που σκέπασε το νησί και ήρθαν να αφήσουν και να πάρουν κόσμο. Παρόμοια ήταν η εικόνα στην Σέριφο.

Πηγή εικόνων: forecastweather.gr - kaipoutheos.gr - cyclades24.gr

