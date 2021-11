Τράβις Σκοτ - Φεστιβάλ: Νεκροί θεατές που ποδοπατήθηκαν (εικόνες)

Τραγωδία στο Τέξας. Ποδοπατήθηκαν στο φεστιβάλ Astroworld. Σκηνές πανικού!



Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίσθηκαν κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ Astroworld χθες, Παρασκευή, στο Χιούστον του Τέξας, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις αρχές.

Μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (τοπική ώρα) δεν είχε γίνει ακόμη σαφές τι ακριβώς συνέβη, πόσοι είναι οι τραυματίες ούτε πώς τραυματίσθηκαν, μετέδωσε δίκτυο που συνεργάζεται με το ABC News.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χιούστον είχε ανακοινώσει νωρίτερα με μήνυμά της στο Twitter πως έχει σπεύσει επιτόπου κοντά στο πάρκο NRG αφού έλαβε πληροφορίες για τραυματισμούς πολιτών.

Χιλιάδες θαυμαστές του ράπερ Τράβις Σκοτ έσπευσαν στην είσοδο του φεστιβάλ και γύρω στις 9:15 το βράδυ (τοπική ώρα) «το πλήθος άρχισε να κινείται προς την σκηνή», δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Χιούστον.

«Αυτό προκάλεσε πανικό και άρχισε να προκαλεί κάποιους τραυματισμούς. Οι άνθρωποι άρχισαν να πέφτουν, να χάνουν τις αισθήσεις τους και αυτό προκάλεσε επιπλέον πανικό», πρόσθεσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής.

?????? #URGENT : Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas #Houston l #TX A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients. Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz

As we were arriving to the Astroworld Festival at NRG Park right at 2:00, a stampede burst through the gates. Hundreds of people destroyed the VIP security entrance, bypassing the checkpoint. People were trampled. Some were detained.



(Excuse any language you may hear) pic.twitter.com/d0m2rjqAAk