Μπακς - Νικς: O Ρόουζ νίκησε τον Αντετοκούνμπο

Δύο διαφορετικά πρόσωπα, έδειξαν οι Μπακς τα ξημερώματα, γνωρίζοντας την πέμπτη εφετινή ήττα τους στο ΝΒΑ. Οι πρωταθλητές, υποδέχθηκαν τους Νικς και στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης απέκτησαν σημαντική διαφορά που έφθασε και στους 21 πόντους, όμως οι φιλοξενούμενοι με αντεπίθεση διαρκείας, έφθασαν στην ανατροπή και στην νίκη με 113-98.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αγωνίσθηκε μισή ώρα και τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, επτά ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ενώ ο Γκρέϊ Αλεν ήταν εντυπωσιακός στο πρώτο ημίχρονο με 22 πόντους, πριν «εξαφανισθεί» στην συνέχεια. Ο Χόλιντεϊ, ο οποίος επέστρεψε μετά από απουσία δύο εβδομάδων, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό και έμεινε στους 10 πόντους, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, σημείωσε τέσσερις πόντους και πήρε τρία ριμπάουντ.

Κορυφαίος για την ομάδα της Νέας Υόρκης, ήταν ο Ντέρικ Ρόουζ με 23 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ενώ εξαιρετικοί ήταν ο Ραντλ με 32 πόντους και 12 ριμπάουντ, αλλά και ο Αρ Τζέϊ Μπάρετ με 20 πόντους.

Ο επόμενος αγώνας των Μπακς θα γίνει τα ξημερώματα (σ.σ. ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας με αντίπαλο τους Ουίζαρντς στην Ουάσινγκτον, ενώ την επομένη, τα «ελάφια» θα μεταβούν στον Λευκό Οίκο, για να συναντήσουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάϊντεν.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ντιτρόιτ-Μπρούκλιν 90-96

Ουάσινγκτον-Μέμφις 115-87

Ορλάντο-Σαν Αντόνιο 89-102

Μιλγουόκι-Νέα Υόρκη 98-113

Τορόντο-Κλίβελαντ 101-102

Μινεσότα-ΛΑ Κλίπερς 84-102

Γκόλντεν Στέιτ-Νέα Ορλεάνη 126-85

Σακραμέντο-Σάρλοτ 140-110

Πόρτλαντ-Ιντιάνα 110-106