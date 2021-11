Κόσμος

Αυστραλία: κολυμβητής δέχθηκε επίθεση από καρχαρίες

Η αστυνομία με τη συνδρομή διασωστικών σκαφών και ελικοπτέρων «χτενίζει» την περιοχή για τον εντοπισμό ιχνών του άνδρα.



Ένας κολυμβητής αγνοείται στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αυστραλίας σήμερα, έπειτα από μια επίθεση που δέχθηκε, σύμφωνα με τις αρχές, πιθανόν από δύο καρχαρίες και τις «ηρωικές» προσπάθειες αυτοπτών μαρτύρων να βοηθήσουν πολλούς άλλους κολυμβητές να βγουν από το νερό.

Η αστυνομία με τη συνδρομή διασωστικών σκαφών και ελικοπτέρων «χτενίζει» την περιοχή γύρω από το Πορτ Μπιτς στο Φρίμαντλ, που ανήκει στη μητροπολιτική περιοχή του Περθ, αναζητώντας έναν ενήλικα άνδρα.

Οι αρχές ευχαρίστησαν τους λουόμενους που έτρεξαν να βγάλουν από το νερό άλλους κολυμβητές.

«Μπορώ να πω ότι οι ενέργειες των αυτοπτών μαρτύρων ήταν ηρωικές και πολύ θαρραλέες. Διότι απομάκρυναν τους πάντες από το νερό και ενημέρωσαν για το τι συνέβαινε», δήλωσε η επιθεωρητής Έμα Μπαρνς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Εταιρεία Προστασίας του Περιβάλλοντος Ταρόνγκα, μια κυβερνητική υπηρεσία της Αυστραλίας που είναι επιφορτισμένη με τη λειτουργία ζωολογικών πάρκων στη χώρα, φέτος έχουν καταγραφεί 17 απρόκλητες επιθέσεις καρχαριών στη χώρα και δύο θάνατοι.

