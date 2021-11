Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μονοκλωνικά αντισώματα: Για ποιους ενδείκνυνται και πώς χορηγούνται

Ο καθηγητής Θεραπευτικής- Ογκολογίας- Αιματολογίας, και πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος, δίνει τις απαντήσεις.



Τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της COVID-19 ενδείκνυνται για μη νοσηλευόμενους ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω με διάγνωση COVID-19 ήπιας προς μέτριας βαρύτητας και αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο και επιπλοκές, αναφέρει σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Θεραπευτικής- Ογκολογίας- Αιματολογίας, και πρύτανης του ΕΚΠΑ, Θάνος Δημόπουλος.

Πρόκειται όπως εξηγεί «για ασθενείς που δεν χρειάζονται υποστήριξη με οξυγόνο, αλλά έχουν παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο όπως: ηλικία 65 ετών και άνω, δείκτη μάζας σώματος (BMI) 35 και άνω, υποκείμενα νοσήματα, όπως χρόνια νεφρική νόσο, σακχαρώδη διαβήτη, ανοσοκαταστολή και χρήση ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, καρδιαγγειακή νόσο, υπέρταση, χρόνια αναπνευστικά προβλήματα».

Ένα μονοκλωνικό αντίσωμα, επισημαίνει ο πρύτανης, είναι είνα αντίσωμα (πρωτεΐνη) που έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να προσκολλάται σε μια συγκεκριμένη δομή (αντιγόνο) του ιού SARS-CoV-2. «Πολλά διαφορετικά μονοκλωνικά αντισώματα διερευνώνται για την αντιμετώπιση της COVID-19. Κάθε μονοκλωνικό αντίσωμα προσκολλάται στην ακίδα πρωτεΐνη του SARS-CoV-2 σε διαφορετική θέση. Η σύνδεση δεν επιτρέπει στον ιό να εισέλθει στα ανθρώπινα κύτταρα. Η θεραπεία με εξουδετερωτικά μονοκλωνικά αντισώματα μπορεί να παρέχει άμεση, παθητική ανοσία και μπορεί να περιορίσει την εξέλιξη της νόσου COVID19 και τις επιπλοκές της».

Στην Ελλάδα, λέει ο κ. Δημόπουλος, η παρηγορητική χρήση μη εγκεκριμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων για την αντιμετώπιση της COVID-19 και για τα οποία έχει εκδοθεί επιστημονική γνώμη της Επιτροπής Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Μ.Α.), είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο ομαδικού προγράμματος πρώιμης πρόσβασης, και όπως έχει γνωστοποιηθεί εντός του Νοεμβρίου αναμένονται οι πρώτες 2000 δόσεις μονοκλωνικών αντισωμάτων.

Η χορήγηση πρέπει να γίνεται σε διάστημα μικρότερο του δεκαημέρου από την έναρξη των συμπτωμάτων

«Έως σήμερα, τέσσερα μονοκλωνικά αντισώματα για τη COVID-19 έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση για χρήση σε επείγουσα βάση, καθότι βρίσκονται ακόμα υπό αξιολόγηση για να λάβουν πλήρη αδειοδότηση κυκλοφορίας. Σε αυτά περιλαμβάνεται ο συνδυασμός των Βamlanivimab και Εtesevimab (EliLilly), ο συνδυασμός των Casirivimab και Imdevimab (Regeneron), το Regdanvimab (Celltrion) και το Sotrovimab (GSK). Η χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων στο πλαίσιο κλινικών πρωτοκόλλων οδήγησε σε μείωση των νοσηλειών και των θανάτων σε ασθενείς με COVID-19, καθώς και γρηγορότερη μείωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο». Όσον αφορά τον τρόπο χορήγησης τους ο κ. Δημόπουλος αναφέρει ότι τα μονοκλωνικά αντισώματα χορηγούνται σε μια εφάπαξ δόση, αλλά απαιτείται νοσοκομειακό περιβάλλον, καθώς χορηγούνται ενδοφλεβίως και χρειάζεται ιατρονοσηλευτική παρακολούθηση για 1 ώρα, για πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις. «Σημαντικό είναι επίσης ότι η χορήγηση θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο άμεσα μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση της COVID-19 και σίγουρα σε λιγότερο από 10 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων».

