Κορονοϊός - Πλεύρης: lockdown δεν θα γίνει ξανά ούτε γενικό ούτε τοπικό

Τι είπε για τις εκκλησίες και τις εξαιρέσεις για τα rapid test στα καταστήματα τροφίμων, την άνοδο στα ραντεβού για τα εμβόλιο και τα χάπια. Τι απαντά στον Πολάκη για τα μονοκλωνικά αντισώματα.

«Στην δική μου εμπειρία, σε ηλικία 39 ετών, ήμουν διασωληνωμένος για 9 ημέρες, με γνωστό μικρόβιο και γνωστή θεραπεία και όχι με κορονοϊό και όσα επιφέρει. Για να επανέλθει η κατάσταση των πνευμόνων μου, χρειάστηκαν 4 μήνες. Να μην ρισκάρει κανείς για την υγεία του. Πάμε εμβολιαζόμαστε, για να προστατευθούμε πρώτα εμείς και μετά οι γύρω μας», είπε ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι «τα νούμερα έχουν βελτιωθεί. Τα ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου έχουν αυξηθεί σε περίπου 20.000 ημερησίως, ενώ είχαν πέσει στα 5.000 ημερησίως, επί συνόλου 9.000 εμβολίων πρώτης και δεύτερης δόσης που γίνονταν κάθε ημέρα».

Ως προς τα αίτια αυτής της αύξησης, ο Υπ. Υγείας εκτίμησε πως είναι τόσο τα μέτρα που επιβλήθηκαν, όσο κυρίως η εικόνα που βλέπουν οι ανεμβολίαστοι πολίτες ότι υπάρχει γύρω τους, με την κατάσταση στις ΜΕΘ και το γεγονός ότι σε αυτές η συντριπτική πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστοι.

Όπως σημείωσε, υπάρχει άνοδος τεσσάρων μονάδων στο ποσοστό του πληθυσμού που έχει κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου, τονίζοντας «δεν ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν ξαφνικά θα πάω να την κάνω. Σημαίνει ότι έγινε κάποια δουλειά για αυτό. Συνολικά είμαστε 7-8 μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, πιστεύω όμως ότι θα τον φτάσουμε».

Για τα νέα περιοριστικά μέτρα, που έχουν τεθεί σε ισχύ από το πρωί του Σαββάτου, ο Θάνος Πλεύρης είπε πως «βασική αρχή μας είναι ότι ο εμβολιασμένος όχι δεν νοσεί, αλλά νοσεί πιο δύσκολα ή νοσεί πιο ελαφρά. Αν αυτή την στιγμή είχαν εμβολιαστεί όλοι, θα θέλαμε όσες κλίνες ΜΕΘ για ασθενείς με κορονοϊό, όσες θέλουμε για την γρίπη».

Προσέθεσε πως «άλλες χώρες ακολουθούν πιο σκληρά μέτρα. Αυτό που επιλέγουμε είναι να έχουμε πολύ περισσότερα τεστ και να μπορέσουμε να βρούμε νωρίς όσους έχουν νοσήσει, γιατί αυτοί θα αναπαράγουν τον ιό στους γύρω τους».

Για τις εκκλησίες

Σε ότι αφορά τις εκκλησίες και τις εξαιρέσεις για τα rapid test, ο κ. Πλεύρης είπε ότι «υπάρχουν κάποιοι χώροι που θεωρούνται χώροι αναγκαιότητας - και στο πλαίσιο συνταγματικότητας - που δεν μπορεί να ζητείται τεστ, όπως τα καταστήματα προμήθειας τροφίμων. Για τις εκκλησίες έχει γίνει ένα θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης που εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω».

Συμπλήρωσε πως «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει μόνο μια τροπολογία για την πανδημία και αυτή αφορά τις εκκλησίες. Εμείς όταν χρειάστηκε τις κλείσαμε. Εμείς τώρα βάζουμε τα διπλά τεστ σε όσους λειτουργούν μέσα στον ναό: ιερείς, ψάλτες και νεωκόρους, ενώ οι πιστοί υποχρεούνται να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, όπως οι μάσκες και οι αποστάσεις. Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχουν μέτρα σε χώρους λατρείας», ενώ ανέφερε ακόμη «μιλάτε για ανοχή μας για τις εκκλησίες. Προφανώς θα εννοείτε ότι έχουμε ανοχή και στις ομάδες στα γήπεδα, το λέω γιατί αυτό δεν το είπατε. Τα τεστ μπήκαν πριν μια εβδομάδα. Δεν θυμάμαι κάποιος να είπε ότι θέλουμε να μπουν τεστ».

Δεν θα γίνει πάλι lockdown

Ο Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι επιβολή γενικού ή τοπικών lockdown δεν θα υπάρξει, αναφέροντας στον ΑΝΤ1 πως «δεν υπάρχει επιλογή να τιμωρηθεί το 73% που έχει εμβολιαστεί, λόγω μιας νοοτροπίας που λέει ότι “κάποιος που έχει δικαίωμα να μην εμβολιαστεί, θα περιορίσει τις ελευθερίες των υπόλοιπων”».

«Δεν υπάρχει σκέψη για γενικό ή τοπικό lockdown. Αυτήν την στιγμή, το μοντέλο που ακολουθούμε και εμείς και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στηρίζεται στο ότι υπάρχει το εμβόλιο και η προστασία του. Εάν χρειαστεί θα αναπτύξουμε και άλλες κλίνες ΜΕΘ, καθώς υπάρχει υλικοτεχνική υποδομή, αλλά δεν υπάρχει το προσωπικό, καθώς δεν υπάρχει συνολικά ιατρικό προσωπικό διαθέσιμο. Έτσι, θα κάνουμε μεταφορά ιατρικού προσωπικού όπου χρειαστεί, είμαστε σε συνεχή επαφή με τους ιδιώτες ιατρούς και το ξαναλέω εάν χρειαστεί θα προχωρήσουμε σε κάθε απαιτούμενο μέτρο», είπε ο κ. Πλεύρης.

Επεσήμανε ακόμη πως «Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για επίταξη. Να τους θυμίσω ότι το σύνολο των ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα διαχειρίζεται από το ΕΚΑΒ και αν υπάρχει ανάγκη, νοσηλεύεται περιστατικό από το Δημόσιο. Οι δυνατότητες έχουν συγκεκριμένη αντοχή, αλλά θα την εξαντλήσουμε και κάθε συμπολίτης μας θα έχει την φροντίδα που πρέπει, αλλά λέω ξανά προς όλους να εμβολιαστούν για να προστατευθούν. Τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι κυρίως για να προστατευθούν οι μη εμβολιασμένοι». Ακόμη, είπε ότι υπάρχει ενίσχυση σε προσωπικό των δομών υγείας και ότι προκηρύσσονται προσλήψεις, όμως υπάρχουν ειδικότητες, όπως αναισθησιολόγοι και πνευμονολόγοι, που υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις στην προσφορά εργασίας.

Μονοκλωνικά αντισώματα και χάπια

Για τις θεραπείες του κορονοϊού, ο Υπ. Υγείας είπε «επειδή αναμένεται η έγκριση συγκεκριμένου μονοκλωνικού στα μέσα Νοεμβρίου, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να έρθει στην Ελλάδα, τώρα που θα πάρει άδεια. Ο κ. Πολάκης μας εγκαλούσε για ένα μονοκλωνικό, το οποίο μία φορά είχε ανακληθεί και πλέον έχει αποσυρθεί».

«Για τα χάπια, έχουν γίνει ενέργειες και μέσω της ΕΕ και διμερώς για να έρθουν παρτίδες άμεσα και στην Ελλάδα. Ωστόσο, πρέπει να τονίσουμε ότι αυτές οι θεραπείες δεν είναι για όλους και δεν θα πρέπει να είναι αποτρεπτικές για κάποιον να κάνει το εμβόλιο», κατέληξε ο κ. Πλεύρης.

