Κοινωνία

Κορονοϊός - νέα μέτρα: συλλήψεις και πολλά πρόστιμα για τα πιστοποιητικά

Διψήφιος αριθμός συλλήψεων πελατών και καταστηματαρχών, πολυήμερα “λουκέτα” σε μαγαζιά και πρόστιμα έως 10.000 ευρώ, στην πρεμιέρα των νέων μέτρων.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για τους ελέγχους που έγιναν το Σάββατο, πρώτη ημέρα εφαρμογής του νέου πλαισιίου περιορισμών πρόσβασης ανεμβολίαστων πολιτών έναντι του κορονοϊού, σε καταστήματα, αναφέρονται τα εξής:

"Χθες, Σάββατο 6 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 90.882 έλεγχοι, από τους οποίους οι 40.675 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Βεβαιώθηκαν συνολικά 594 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 11 συλλήψεις, ως ακολούθως:

261 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 254 πρόστιμα των 300 ευρώ και 7 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

59 στη Θεσσαλία,

45 στη Θεσσαλονίκη,

41 στη Δυτική Ελλάδα,

22 στην Ήπειρο,

21 στο Βόρειο Αιγαίο,

16 στην Πελοπόννησο,

12 στην Κεντρική Μακεδονία,

11 στη Δυτική Μακεδονία,

10 στην Κρήτη,

9 στη Στερεά Ελλάδα,

4 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

3 στα Ιόνια Νησιά και

1 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 73.318 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 70.075 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.243 των 150 ευρώ.

10 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

5 στο Βόρειο Αιγαίο,

4 στην Κεντρική Μακεδονία και

1 στην Αττική.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 196.126 ομοειδείς παραβάσεις.

320 παραβάσεις και 11 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.). Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στη Θεσσαλονίκη:

σύλληψη πελάτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι αρνήθηκε να επιδείξει τα απαραίτητα πιστοποιητικά

υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι αρνήθηκε να επιδείξει τα απαραίτητα πιστοποιητικά 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες,

και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες, 43 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες, εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

5 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη αναγραφή κανόνων λειτουργίας,

2 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη:

από 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε 2 καταστήματα με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας , για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες,

, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες, 2.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και παράβαση στον πελάτη,

19 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες, πελάτες και εργαζόμενους καταστημάτων.

1 παράβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Θεσσαλία:

2 συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ., οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας.

υγειονομικού ενδιαφέροντος για παράβαση του άρθρου 285 Π.Κ., οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας. σύλληψη και 10.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας , για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες,

, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες, 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας , για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες,

, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες, 3 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

2 παραβάσεις σε καταστήματα, για έλλειψη αντισηπτικών από τα τραπέζια,

18 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στην Κεντρική Μακεδονία:

σύλληψη ιδιοκτήτη και 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και παράβαση στον πελάτη,

σύλληψη προσωρινά υπευθύνου και 5.000 ευρώ πρόστιμο , σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών,

, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών, από 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε 4 καταστήματα με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας , για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 5 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες,

, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 5 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες, 27 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες, εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων,

2 παραβάσεις σε κατάστημα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στην Πελοπόννησο,

σύλληψη ιδιοκτήτη και πελάτη, καθώς και 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας , για εξυπηρέτηση του πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά,

, για εξυπηρέτηση του πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά, από 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε 3 καταστήματα με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και παραβάσεις στους πελάτες,

4 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστημάτων.

Στη Στερεά Ελλάδα:

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας , για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και παράβαση στον πελάτη,

, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και παράβαση στον πελάτη, 4 παραβάσεις σε καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

27 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτες, πελάτες και εργαζόμενους καταστημάτων.

Στη Δυτική Μακεδονία:

5.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαίωση παραβάσεων σε 2 πελάτες,

για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαίωση παραβάσεων σε 2 πελάτες, 5.000 ευρώ για είσοδο στη χώρα, χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά ,

, 9 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας από επιβάτες λεωφορείων,

9 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτη και εργαζόμενο καταστημάτων και έμπορο λαϊκής αγοράς.

Στα Ιόνια Νησιά:

5.000 ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαίωση παράβασης στον πελάτη,

για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαίωση παράβασης στον πελάτη, 2 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας σε επιβάτες λεωφορείου,

26 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη, εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στην Αττική:

από 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας , για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαίωση παράβασης στους 2 πελάτες,

, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και βεβαίωση παράβασης στους 2 πελάτες, 18 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους καταστημάτων.

Στη Δυτική Ελλάδα:

συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και προσωρινά υπεύθυνος και από 5.000 ευρώ πρόστιμο, σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας , για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες,

, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις σε ισάριθμους πελάτες, 14 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στην Ήπειρο:

1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

6 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στο Νότιο Αιγαίο:

1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστημάτων, καθώς και 1 παράβαση από οδηγό οχήματος.

Στην Κρήτη:

3 παραβάσεις των 300 ευρώ σε πελάτες καταστήματος, για μη τήρηση αποστάσεων,

18 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και πελάτες καταστημάτων.

Στο Βόρειο Αιγαίο:

5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και ιδιοκτήτες καταστημάτων.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 20.976 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 2.648 άτομα. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας".

