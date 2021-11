Υγεία - Περιβάλλον

Μίνα Γκάγκα: Η δήλωση για διαλογή ασθενών στα νοσοκομεία και οι αντιδράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση προκάλεσε η δήλωση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας.



«Έχουμε 1.300 κρεβάτια, τα μισά περίπου είναι για κορoνοϊό, είναι κατειλημμένα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, κυρίως από διασωληνωμένους αλλά όχι μόνο», δήλωσε χθες στον ΑΝΤ1 η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

«Έχουμε πολύ περισσότερα κρεβάτια μονάδας για όλους τους υπόλοιπους ασθενείς, που σημαίνει ότι αν έχουμε πολύ περισσότερα κρούσματα, θα πρέπει να αρχίσουμε να διαλέγουμε αν θα βάλουμε ανθρώπους που έχουν εγκεφαλικό ή ένα ατύχημα ή αν θα βάζουμε ασθενείς με κορονοϊό», συμπλήρωσε.

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτήρισε αδιανόητο να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή επίταξη των ιδιωτικών κλινικών στις «κόκκινες περιοχές».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Νάσος Ηλιόπουλος χαρακτήρισε "τεράστια παραδοχή αποτυχίας εκ μέρους της κυβέρνησης Μητσοτάκη" τη χθεσινή δήλωση της κας Γκάγκα, κατηγορώντας ευθέως: "Για κάθε ασθενή που θα χρειαστεί ΜΕΘ και αυτή δεν θα υπάρχει η ευθύνη έχει ονοματεπώνυμο -Κυριάκος Μητσοτάκης".

"Η κυβέρνηση δεν πίστεψε ποτέ στο δημόσιο σύστημα υγείας. Περιμένει να περάσει η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού για να προχωρήσει συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα και στην υγεία", δήλωσε μιλώντας στον ρ/στ Real FM, διαμηνύοντας την άμεση ανάγκη "ειδικά στις κόκκινες περιοχές να γίνει άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινικών".

Ο Ν. Ηλιόπουλος υπενθύμισε: "Πέρυσι τον Οκτώβρη είχαμε 235 απώλειες ανθρώπινων ζωών, και ακολούθησε ένα 2ο κύμα πανδημίας όπου στη βόρεια Ελλάδα 8 στις 10 απώλειες συνέβησαν εκτός ΜΕΘ. Φέτος τον Οκτώβρη είχαμε 1.110 νεκρούς. Κι όμως, όλο αυτό το διάστημα ο κ. Μητσοτάκης από τις 9 Φεβρουαρίου τρεις φορές έχει κηρύξει το τέλος της πανδημίας και περπατάει μόνος του το... τελευταίο μίλι. Για την κοινωνία αποδεικνύεται όμως ένας τεράστιος Γολγοθάς".

Ο εκπρόσωπος Τύπου κάλεσε επιπλέον την κυβέρνηση της ΝΔ "να μην παίζει παιχνίδια με τους ακροδεξιούς και τους αντιεμβολιαστές, όπως κάνει στην περίπτωση των εκκλησιών, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και των ανεμβολίαστων και των εμβολιασμένων".

Ακόμη εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση που επιλέγει "να κόψει για το 2022 900 εκατ. ευρώ από τις δαπάνες για τη δημόσια υγεία", που "δεν στηρίζει το ΕΣΥ και έχει πετάξει λευκή πετσέτα στους εμβολιασμούς, μη δημιουργώντας κινητές μονάδες εμβολιασμών και μη στηρίζοντας τις πρωτοβάθμιες δομές". "Η χώρα μας έχει 2,5 χιλ. λιγότερους μόνιμους υγειονομικούς υπαλλήλους σε σχέση με πέρυσι", συνέχισε ο Νάσος Ηλιόπουλος, τονίζοντας πως "ειδικά στις κόκκινες περιοχές θα πρέπει να γίνει άμεση επίταξη των ιδιωτικών κλινικών".

Στη συνέχεια άσκησε δριμεία κριτική στο πλάνο για συγχωνεύσεις 1000 σχολικών τμημάτων: "Άραγε συμφωνεί η επιτροπή των ειδικών με τη δημιουργία τμημάτων 28 και 29 μαθητριών και μαθητών;". "Συμφωνεί η επιτροπή με την άποψη του κ. Πλεύρη ότι δεν είναι εστίες υπερμετάδοσης οι εκκλησίες αλλά η εστίαση ή με την άποψη του κ. Καραμανλή ότι δεν είναι εστίες υπερμετάδοσης τα μέσα μαζικής μεταφοράς;", διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Από την πλευρά της η Ελληνική Λύση σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «ο «εκτροχιασμός» κρουσμάτων, διασωληνωμένων και – δυστυχώς – θανάτων την τρέχουσα περίοδο, οι οποίοι είναι πολλαπλάσιοι από την αντίστοιχη του 2020 παρά το ότι πέρυσι δεν υπήρχε εμβόλιο, τεκμηριώνουν τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αντί να υψώσει τείχος ανοσίας, ύψωσε «τείχος διχασμού» στην κοινωνία, με δρακόντεια μέτρα για τους ανεμβολίαστους, την στιγμή που γνώριζε ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν τον κορωνοϊό! Την ίδια στιγμή, εξακολουθούν να έχουν σε αναστολή εργασίας τους ήρωες υγειονομικούς λειτουργούς, όταν ακόμα και από αρμόδια κυβερνητικά χείλη τεκμηριώνονται οι τεράστιες ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού, ειδικά στις ΜΕΘ. Μία ανίκανη, ανεύθυνη και επικίνδυνη κυβέρνηση, που αντί να διορθώσει έστω και τώρα τα εγκληματικά της λάθη έναντι της κοινωνίας, λειτουργεί με όρους (χρυσοπληρωμένης) επικοινωνίας.»

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Επίσκεψη σε Ρώμη και Βατικανό

Ασπρόπυργος: Όπλα και ναρκωτικά σε σπίτια

Μωρό γεννήθηκε με ουρά (εικόνες)