Χάπι για τον κορονοϊό - Γκάγκα: ποιοι θα πάρουν πρώτοι στην Ελλάδα

Τι είπε για τα μονοκλωνικά αντισώματα και την πιθανότητα για τρίτο self test στα μικρά παιδιά, την πληρότητα στις ΜΕΘ και την επιλογή ασθενών.

«Αν αυξηθούν κι άλλο τα κρούσματα κορονοϊού, οι νοσηλείες και οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ, θα πρέπει σε λίγο να διαλέξουμε αν θα νοσηλευθεί ασθενής με κορονοϊό ή με εγκεφαλικό», είπε η Μίνα Γκάγκα, στον ΑΝΤ1.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, είπε πως «είναι σαφές ότι δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Ο καθένας μας ξέρει φίλους και γνωστούς που νοσούν. Έχουμε περισσότερα κρούσματα από ποτέ. Σήμερα όλοι μας ξέρουμε τους τρόπους ατομικής προστασίας, βασικότερος των οποίων είναι ο εμβολιασμός και πρέπει να τους ακολουθούμε. Αυτός που θέλει να παρακάμψει τα μέτρα, μπορεί. Αν θέλουν, μαζεύονται 20-30 φίλοι σε ένα σπίτι, χωρίς να τηρείται κανέναν μέτρο. Το θέμα είναι ο καθένας να τηρήσει τα μέτρα ατομικής προστασίας».

Όπως ανέφερε η Μίνα Γκάγκα, «στις 11 Νοεμβρίου αναμένεται η έγκριση από τον EMA για το χάπι κατά του κορονοϊού και πιθανότατα πριν από το τέλος του 2021 θα έχουμε τις πρώτες παρτίδες στην Ελλάδα. Οι παρτίδες όμως θα είναι περιορισμένες. Με 6.000-7.000 κρούσματα την ημέρα, αν αρχίσουμε να δίνουμε τις παρτίδες που θα πάρουμε, θα έχουν τελειώσει σε 2 ημέρες», τονίζοντας ότι η Επιτροπή των ειδικών έχει ορίσει κριτήρια για τους ασθενείς στους οποίους θα χορηγηθούν πρώτα τα χάπια και αυτοί θα είναι οι ανοσοκατεσταλμένοι, οι μεταμοσχευμένοι και οι έγκυες στο γ΄ τρίμηνο της εγκυμοσύνης, τονίζοντας πάντως ότι «κανείς δεν πρέπει να παραλείψει το εμβόλιο για κανέναν λόγο».

«Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι για ασθενείς που είναι στις πρώτες ημέρες νόσησης και χωρίς βαριά συμπτώματα, αλλά δεν προσφέρουν ούτε αυτά κάλυψη 100%. Το πρώτο ζητούμενο μας πρέπει να είναι η αυξημένη προσοχή και η αποφυγή να νοσήσουμε από κορονοϊό», επεσήμανε η κ. Γκάγκα, συμπληρώνοντας πως για τις περιοχές που είναι σε αυξημένη πίεση το σύστημα υγείας «όλα τα σενάρια εξετάζονται και θα γίνει ότι χρειαστεί ώστε το σύστημα υγείας να ανταποκριθεί όπου και όπως χρειάζεται. Αλλά και πάλι πρωτεύον είναι να προσέχουμε και να μην νοσήσουμε, διότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε 40.000 κρούσματα την ημέρα».

Σε ότι αφορά τον εμβολιασμό εγκύων ή γυναικών που επιδιώκουν μια εγκυμοσύνη, η κ. Γκάγκα είπε ότι είναι ασφαλής ο εμβολιασμός τους και θα πρέπει να γίνει, λέγοντας πως γυναίκες που προσπαθούν να κυοφορήσουν μέσω τεχνητής γονιμοποίησης, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τον εμβολιασμό 14 ημέρες πριν την έναρξη της προσπάθειας. Προσέθεσε ότι «είναι ασφαλές να κάνει και η εγκυμονούσα το εμβόλιο, σε οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης. Επειδή στο πρώτο τρίμηνο έχουμε την οργανοπλασία, μπορεί κάθε έγκυος από τον 4ο μήνα μέχρι και τον 8ο να κάνει το εμβόλιο».

Σε ότι αφορά τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα, η κ. Γκάγκα παρατήρησε πως «κάποιοι λένε ότι τα νέα μέτρα είναι αυστηρά και άλλοι ζητούν να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα» και ότι εφαρμόζεται ότι είναι απαραίτητο, όπου είναι απαραίτητο.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας είπε ακόμη ότι «συζητείται από την Επιτροπή η δωρεάν χορήγηση τρίτου self test στα μικρά παιδιά, ώστε με ασφάλεια να μπορούν να συμμετέχουν σε όλες τις εξωσχολικές ή άλλες δραστηριότητες τους όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Αυτό είναι κάτι που ζητείται από τους γονείς και έχει αρχίσει να συζητείται στην Επιτροπή, ωστόσο ακόμη δεν υπάρχουν σχετικές αποφάσεις».

Σε ότι δε αφορά το πιστοποιητικό εμβολιασμού και την διάρκεια ισχύος του, σε σχέση και με την τρίτη δόση του εμβολίου, η κ. Γκάγκα είπε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες αφορούν και θα εφαρμοστούν και στην Ελλάδα.

