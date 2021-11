Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός και εγκυμοσύνη: ο εμβολιασμός, η “σύγχυση” και οι εξηγήσεις

Τι λέει εγκυμονούσα που δίσταζε να κάνει το εμβόλιο. Ειδικοί απαντούν για τους κινδύνους που διατρέχουν μη εμβολιασμένες έγκυοι και λεχώνες. Οι συστάσεις και το “λάθος” στο φυλλάδιο του ΕΟΔΥ

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν η εγκυμονούσα Ασπασία Σκούταρη.

Όπως είπε «διανύω τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης. Όπως όλος ο κόσμος, πόσο μάλλον οι εγκυμονούσες, έχουμε περισσότερες αμφιβολίες σχετικά με το εμβόλιο. Ο γυναικολόγος μου σύστησε να κάνω το εμβόλιο, αλλά επειδή από όσα άκουγα υπήρχε σύγχυση στο μυαλό μου, δίστασα στην αρχή να το κάνω. Δεν υπήρχε και εξακολουθεί να μην υπάρχει σαφής ενημέρωση για τις εγκυμονούσες, καθώς ακόμη και στην σελίδα του ΕΟΔΥ, που νομίζω έχει να ενημερωθεί από τον Ιούνιο, γίνεται αναφορά για σύσταση σχετικά με τον εμβολιασμό. Τελικώς εμβολιάστηκα, διότι τα οφέλη είναι πολύ περισσότερα».

Ο Καθηγητής Πνευμονολογίας ΜΕΘ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος, σχετικώς με την «σύγχυση» που ανέφερε η εγκυμονούσα, εξήγησε ότι «μπορεί στην αρχή να υπήρχαν επιφυλάξεις, όμως όσο περνούσε ο καιρός, αποκτούσαμε περισσότερη εμπειρία για γυναίκες που είχαν εμβολιαστεί και έμειναν έγκυες. Είκοσι μήνες αργότερα ξέρουμε ότι πρέπει και μπορούν να εμβολιαστούν με εμβόλιο τύπου mRNa, καθώς για τα άλλα εμβόλια η επιστήμη δεν είχε την απόδειξη ήταν ασφαλή. Σήμερα υπάρχει και αυτή η απόδειξη. Η επιστήμη πλέον τεκμηριωμένα λέει τι ισχύει. Το να λέμε κάτι διαφορετικό στην αρχή της πανδημίας σε σχέση με το σήμερα, δεν είναι διότι αλλάξαμε γνώμη, αλλά διότι αποκτήσαμε και τις πλήρεις αποδείξεις για την ασφάλεια του εμβολίου».

Ο κ. Βασιλακόπουλος προσέθεσε ότι «πολλοί δεν ενημερώνονται από τους ειδικούς, αλλά από το διαδίκτυο, όπου κυκλοφορούν πράγματα ανεξέλεγκτα. Ουσιαστικά, η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί για το εμβόλιο στις εγκύους».

Από την πλευρά της, η Σοφία Καλανταρίδου, Διευθύντρια της Γ’ Πανεπιστημιακής Μαιευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αττικόν», επεσήμανε ότι «ενώ στην αρχή οι εγκυμονούσες που νοσούσαν είχαν ήπια συμπτωματολογία, από τον Ιανουάριο υπάρχουν περιστατικά που χρειάζονται διασωλήνωση ή έχουμε ακόμη και θανάτους».

Όπως επεσήμανε η κ. Καλανταρίδου, «το πιο ευαίσθητο τρίμηνο για τις έγκυες είναι το τρίτο και μετά η λοχεία. Όσο μεγαλώνει η ηλικία της εγκύου αυξάνεται ο κίνδυνος να νοσήσει και να χρειαστεί να διασωληνωθεί ή να πεθάνει. Το ιδανικό είναι η γυναίκα να έχει κάνει το εμβόλιο πριν μείνει έγκυος. Αυτήν την στιγμή έχουμε αποδείξεις ότι είναι ασφαλές να γίνει το εμβόλιο σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκυμοσύνης. Στοιχεία μας δείχνουν ό,τι δεν έχουν αυξηθεί τα ποσοστά των αποβολών».

«Δυστυχώς, υπάρχουν συνάδελφοι που παροτρύνουν τις εγκυμονούσες να μην κάνουν το εμβόλιο μέχρι να γεννήσουν. Υπάρχει πρόβλημα και με τα εμβολιαστικά κέντρα, διότι όπως μας λένε γυναικολόγοι πηγαίνουν εγκυμονούσες να εμβολιαστούν και της αποτρέπουν, βασιζόμενοι και στο αρχικό έντυπο του ΕΟΔΥ, με βάση τις αρχικές πληροφορίες που υπήρχαν, το οποίο ακόμη διακινείται στα εμβολιαστικά κέντρα, στο οποίο αναγράφεται ότι υπάρχει αντένδειξη για τον εμβολιασμό σε εγκύους και θηλάζουσες. Αυτό πλέον δεν ισχύει και το φυλλάδιο προκαλεί σύγχυση», κατέληξε η κ. Καλανταρίδου.

