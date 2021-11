Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη - Κορονοϊός: Πέθανε η 27χρονη που νοσηλευόταν στο “Ιπποκράτειο”

Έχασε την "μάχη" μετά από 10 ημέρες νοσηλείας. Η γυναίκα είχε κάνει μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου.



Κατέληξε το βράδυ της Παρασκευής η 27χρονη που νοσηλεύονταν με κορονοϊό στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα είχε κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου, αλλά πριν προλάβει να ολοκληρώσει τον εμβολιασμό της και να αναπτύξει ανοσία, κόλλησε.

Όταν βγήκε θετικό το τεστ, διακομίστηκε στο “Ιπποκράτειο”, όπου και νοσηλευόταν εδώ και δέκα ημέρες.

Πηγή: thesstoday.gr

