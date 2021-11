Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ . Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του κορονοϊού.

Αυξάνεται καθημερινά η “μαύρη λίστα” των θανάτων από επιπλοκές κορονοϊού στην Ελλάδα. Παράλληλα, στα ύψη παραμένει και ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Κυριακή 4.307 νέα κρούσμτα, εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική εντοπίστηκαν 902 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, στην Θεσσαλονίκη 766 και στηνΛάρισα 262. Επίσης, στην Μαγνησία εντοπίστηκαν 151 νέες μολύνσεις, στην Αχαΐα 139 και από 106 σε Πέλλα και Σέρρες.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Επίσκεψη σε Ρώμη και Βατικανό

Ασπρόπυργος: Όπλα και ναρκωτικά σε σπίτια

Ιταλική μαφία: Στη φυλακή 70 μέλη της Ντρανγκέτα