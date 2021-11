Life

“Φιλαράκια” – Μάθιου Πέρι: Ο “Τσάντλερ” γράφει τα απομνημονεύματά του

Τα απομνημονεύματά του γράφει ο γνωστός ως “Τσάντλερ Μπινγκ”, Μάθιου Πέρι.

Ο πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς «Friends» Μάθιου Πέρι γράφει τα απομνημονεύματά του.

Ο εκδοτικός οίκος Macmillan's Flatiron Books επιβεβαίωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα για το πρώτο βιβλίο του Μάθιου Πέρι.

Ο ηθοποιός θα μεταφέρει τους αναγνώστες στα παρασκήνια και στα τηλεοπτικά πλατό της σειράς και θα αναφέρεται και στην προσωπική μάχη του με τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Στην περιγραφή τονίζεται ότι είναι ένα ειλικρινές βιβλίο αυτογνωσίας με το χιούμορ του Πέρι.

«Έχουν γραφτεί τόσα πολλά για μένα από άλλους στο παρελθόν» δήλωσε ο ηθοποιός στο People. «Θεώρησα ότι ήταν καιρός να το ακούσουν οι άνθρωποι απευθείας από αξιόπιστη πηγή. Σε αυτήν την περίπτωση, η αξιόπιστη πηγή είμαι εγώ» ανέφερε.

Η εκδότης του Flatiron Books, Μέγκαν Λιντς θα επιμεληθεί τα απομνημονεύματα, τα οποία θα εκδοθούν το φθινόπωρο του 2022.

«Χρειαζόμαστε χιούμορ, χρειαζόμαστε κάθαρση και πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι - και η εξαιρετική ιστορία του Μάθιου, που λέγεται με την απαράμιλλη φωνή του, είναι αυτό το πράγμα. Το βιβλίο του Μάθιου έχει ασυναγώνιστη δυναμική να ενώνει τους ανθρώπους σε μια εποχή απομόνωσης και διχασμού» είπε η Λιντς σε δήλωσή της στο Deadline.

Ο Μάθιου Πέρι υποδύθηκε τον Τσάντλερ Μπινγκ στη σειρά «Friends», η οποία προβλήθηκε για 10 σεζόν στο NBC από το 1994 έως το 2002. Στη σειρά συμπρωταγωνιστούσαν οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ και Ντέιβιντ Σουίμερ.

