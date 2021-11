Αθλητικά

Μίλαν – Ίντερ: δεν έβγαλε νικητή το ντέρμπι του Μιλάνου

Η Μίλαν παραμένει στην κορυφή με συγκάτοικο την Νάπολι και η Ίντερ ακολουθεί από κοντά.

Ισόπαλο, 1-1, ολοκληρώθηκε το «Derby della Madonnina» στο «Σαν Σίρο», μεταξύ των δύο κορυφαίων ομάδων του Μιλάνου, της Μίλαν και της Ίντερ, στην αναμέτρηση με την οποία έκλεισε η αυλαία της 12ης αγωνιστικής στη Serie A.

Με την αποψινή απώλεια βαθμών, οι «ροσονέρι» δεν κατάφεραν να αποσπαστούν στην κορυφή της κατάταξης από τη Νάπολι και πλέον οι δύο ομάδες συνεχίζουν τη «συγκατοίκηση» με 32 βαθμούς. Στον αντίποδα η πρωταθλήτρια Ίντερ παρέμεινε αήττητη για τέταρτη διαδοχική αναμέτρηση, διατηρώντας την τρίτη θέση της κατάταξης.

Η Ίντερ προηγήθηκε στο 11΄ με τον... πρώην της Μίλαν, Τσαλχάνογλου, ενώ οι τυπικά γηπεδούχοι ισοφάρισαν έξι λεπτά αργότερα με αυτογκόλ του Ντε Φράι.

