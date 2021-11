Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο Νικηφόρος πηγαίνει στον Πέτρο για την Ασημίνα (βίντεο)

Αποκλειστικά αποσπάσματα από το αποψινό επεισόδιο στην εκπομπή «Το Πρωινό». Τι ζήτησε ο Νικηφόρος από τον Πέτρο.

Στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», ο Νικηφόρος πήγε στα γραφεία της εφημερίδας που εργάζεται η Ασημίνα και τη είδε να φιλιέται με τον Πέτρο, χωρίς να το αντιληφθούν οι ίδιοι.

Οι εξελίξεις στο σημερινό επεισόδιο θα είναι συγκλονιστικές και στην εκπομπή "Το Πρωινό", προβλήθηκαν αποκλειστικά απσοπάσματα. Ο Νικηφόρος πήγαινε και πάλι στα γραφεία της εφημερίδας και συναντάει τον Πέτρο εκφράζοντας του τους φόβους του, ότι λόγω της περιπέτειας του Λάμπρου που διώκεται από το καθεστώς, μπορεί να κινδυνεύσει και η Ασημίνα δουλεύοντας στην εφημερίδα, λόγω της δράσης του αδερφού του Πέτρου.

Στη συνέχεια του ζητάει να τον βοηθήσει να πείσει την Ασημίνα να φύγει από την εφημερίδα και να πάει σε άλλη δουλειά, με τον Πέτρο αμήχανο να του λέει ότι θα το σκεφτεί.

Τι θα γίνει τελικά και πως θα εξελιχθούν τα πράγματα στο τρίγωνο, «Νικηφόρος – Ασημίνα – Πέτρος»; Οι απαντήσεις μαζί και με άλλες καταιγιστικές εξελίξεις στο αποψινό επεισόδιο.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Ο Νικηφόρος θα φέρει σε δύσκολη θέση τον Πέτρο, ενώ η Ασημίνα μαθαίνει για τη συνάντησή τους και το πρώην ζευγάρι θα συγκρουστεί. Η γνωριμία του Ακύλα με τον Μπάμπη θ’ αρχίσει πολύ στραβά. Θα καταφέρει ο Κυριάκος να εξομαλύνει την κατάσταση ή ο γιος του θα μπει εκ νέου στο στόχαστρο; Η κατ’ ιδίαν πρόβα της Δρόσως με τον Λευτέρη θα πάρει απρόσμενη τροπή, ενώ ο Ακύλας πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά την έγκριση του αεροδρομίου, απ’ το καθεστώς.

Το παρελθόν του Δούκα έρχεται ξανά στην επιφάνεια μέσα απ’ τα γράμματα του πατέρα του, ενώ μια συνάντησή του με την Αντιγόνη θα φέρει τα πάνω- κάτω. Ο Νικηφόρος θα έχει στο νυχτερινό του κέντρο μια ιδιαίτερη γνωριμία. Η Ζωή ενημερώνει τον Κωνσταντή πως ο Ακύλας έχει στοχοποιήσει τις αδελφές Σταμίρη, ενώ ο Λάμπρος θα βρεθεί μπροστά σε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη.

