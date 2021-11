Αθλητικά

NBA - Αντετοκούνμπο: Ένας κούκος… δεν φέρνει την άνοιξη στους Μπακς (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Greek Freak ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετικός, αλλά ο αγωνιστικός κατήφορος συνεχίστηκε για τα «Ελάφια».

Μια ημέρα πριν από την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο οι Μπακς γνώρισαν νέα ήττα, αυτήν την φορά από τους Ουίζαρντς με 101-94 στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Αυτή ήταν η έκτη ήττα των πρωταθλητών στα πρώτα δέκα παιχνίδια, φέτος στο ΝΒΑ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι εξαιρετικός αλλά μόνος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (12/22 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5/12 βολές), 18 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 39 λεπτά συμμετοχής.

Μάλιστα ο «Giannis» έφτασε τις 2.692 ασίστ στην καριέρα του και έγινε ο δεύτερος πασέρ στην ιστορία των Μπακς ξεπερνώντας τον Σίντνεϊ Μόνκριφ (2.689). Πρώτος στη σχετική λίστα βρίσκεται ο Πολ Πρέσι με 3.272 ασίστ.

Από εκεί και πέρα ο Γκρέισον Άλεν σημείωσε 19 πόντους ενώ double double με 13 πόντους και13 ριμπάουντ είχε ο Μπόμπι Πόρτις.

Για τους νικητές, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-3, ο Μπράντλεϊ Μπιλ είχε 30 πόντους (12/19 δίποντα, 2/3 τρίποντα), ο Κάιλ Κούζμα ήταν πληθωρικός με 15 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ ενώ 15 πόντους πρόσθεσε ο Μοντρέζλ Χάρελ.

Επόμενος αγώνας των Μπακς, τα ξημερώματα της Τετάρτης (02:30) στην Φιλαδέλφεια απέναντι στους Σίξερς.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – νέα μέτρα: πως γίνεται η είσοδος σε τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Βόρεια Μακεδονία: Η αξιωματική αντιπολίτευση “ξορκίζει” τη Συμφωνία των Πρεσπών

Λογαριασμός ρεύματος: έρχεται νέο πακέτο ελαφρύνσεων