Κοινωνία

Χειροπέδες σε διαρρήκτες που “ρήμαξαν” την Αττική

Οι αστυνομικοί αναζητούν και 6 συνεργούς των κακοποιών που συνελήφθησαν.

Στη σύλληψη 3 αλλοδαπών που ήταν μέλη εγκληματικής ομάδας και διέπρατταν κλοπές από σπίτια και καταστήματα στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, προχώρησαν αστυνομικοί αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών.

Παράλληλα ταυτοποιήθηκαν ακόμη έξι αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής ομάδας, τα οποία αναζητούνται. Συνολικά και μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εξιχνιαστεί 19 υποθέσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

"Συνελήφθησαν στον Νέο Κόσμο και στην Ομόνοια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, τρεις (3) αλλοδαποί μέλη εγκληματικής ομάδας που διέπραττε συστηματικά κλοπές από οικίες, καταστήματα και αυτοκίνητα, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Σε βάρος των ανωτέρω, καθώς και έξι (6) επιπλέον αλλοδαπών, μελών της εγκληματικής ομάδας που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης συμμορίας που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με επιδίωξη οικονομικού οφέλους, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και απείθεια.

Από την έρευνα αποκαλύφθηκε η διαρκής δράση δομημένης ομάδας, τα μέλη της οποίας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά προέβαινε σε κλοπές από οικίες, καταστήματα, χώρους στάθμευσης και αυτοκίνητα, αφαιρώντας χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές, τιμαλφή και οποιοδήποτε αντικείμενο με δυνατότητα μεταπώλησης.

Η δράση της οργάνωσης εκτείνετο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και κυρίως σε Καλλιθέα, Ακρόπολη, Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο.

Οι κλεπταποδόχοι-μέλη της συμμορίας δραστηριοποιούνταν στην περιοχή της Ομόνοιας και είχαν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της, καθόσον αυτοί την χρηματοδοτούσαν με την άμεση πώληση των κλοπιμαίων.

Σε έρευνα στην οικία των κλεπταποδόχων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 κινητά τηλέφωνα

πορτοφόλι

2 πιστωτικές κάρτες

τηλεόραση

2 ποδήλατα

το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 19 περιπτώσεις κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών".