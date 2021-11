Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: να γίνουμε όλοι “αστυνόμοι της υγείας μας”

Τι ζήτησε ο Πρωθυπουργός από φορείς της αγοράς και επαγγελματίες της εστίασης για τα νέα μέτρα. Τι είπε για το ενδεχόμενο ενός lockdown, το τέταρτο κύμα της πανδημίας και τους εμβολιασμούς.

Σύσκεψη με εκπροσώπους των φορέων του εμπορίου και της εστίασης με αντικείμενο την καλύτερη συνεργασία για την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, είχε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την υπευθυνότητα που ήδη δείχνει η εστίαση και το εμπόριο στην εφαρμογή των νέων μέτρων. Θα ξαναπώ ότι η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν. Οι εμβολιασμένοι δεν θα στερηθούν τις ελευθερίες τους και όποιοι ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προστατευτούν. Για να συμβούν, όμως, όλα αυτά ταυτόχρονα εκτός από την αστυνόμευση χρειάζεται προφανώς και συνεργασία και φαίνεται ότι με κύριο όπλο την πειθώ αυτήν την κατακτάμε», τόνισε στην έναρξη της σύσκεψης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα έλεγα ότι από ένα σημείο και πέρα γινόμαστε εμείς οι ίδιοι οι αστυνόμοι της υγείας μας κι εσείς οι προστάτες της υγείας των υπαλλήλων και των πελατών σας. Παράλληλα πιστεύω ότι έτσι υπερασπίζεστε και τη φήμη των επιχειρήσεων σας, γιατί θα ήταν ολέθριο από μία αμέλεια να στιγματιστούν ως εστίες μετάδοσης του κορονοϊού. Σε καμία περίπτωση μία μικρή αναστάτωση που δέχομαι ότι υπάρχει στη δουλειά σας δεν μπορεί να συγκριθεί με το όφελος που προσφέρει στην αγορά και στη χώρα η τήρηση των υγειονομικών μέτρων και βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί και με την απόφασή μας να παραμείνουμε ανοιχτοί και να μείνουν ανοιχτές οι οικονομικές δραστηριότητες όλο αυτό το διάστημα με τους κανόνες που έχουμε θεσπίσει», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Τα δύσκολα ως προς την οικονομία τουλάχιστον πέρασαν χάρη στα 42 δισεκατομμύρια των πόρων που κινητοποιήθηκαν συνολικά σε όλα τα επίπεδα», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας πως «η μεγάλη διαφορά από τα άλλα κύματα είναι ότι τώρα έχουμε το εμβόλιο. Και αυτός είναι ο λόγος που αναλογικά οι νοσηλείες και οι απώλειες -αν και δυστυχώς πολλές- δεν αντιστοιχούν στα κρούσματα και αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας», ενώ απαρίθμησε τρία κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της εξόδου:

ο εμβολιασμός όσων δεν έχουν πειστεί ακόμα να εμβολιαστούν,

η τρίτη δόση, η αναμνηστική δόση γι’ αυτούς που ήδη έχουν εμβολιαστεί

Και τα καθημερινά μέτρα της υγιεινής.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα ενθαρρυντικά στοιχεία των τελευταίων ημερών σε σχέση με τους εμβολιασμούς: «Θέλω να τονίσω ότι η πολιτική την οποία υιοθετήσαμε την τελευταία εβδομάδα φαίνεται να αποδίδει. Είχαμε 140.000 καινούργια ραντεβού, ραντεβού πρώτης δόσης και σχεδόν 200.000 ραντεβού τρίτης δόσης. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν υπάρχει ένας σκληρός διχασμός μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας ακόμα οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο για διάφορους λόγους τους οποίους μπορεί να κατανοώ και να συμμερίζομαι, οι οποίοι είναι όμως διατεθειμένοι να πειστούν και έστω και τώρα να πάρουν την απόφαση να εμβολιαστούν».

Στη διάρκεια της σύσκεψης τονίστηκε ότι έμποροι, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στο χώρο της εστίασης και κυβέρνηση είναι συνεργάτες, αφού ο στόχος είναι κοινός και η αντιμετώπιση της πανδημίας συμβάλλει στην αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων. Οι παράγοντες της αγοράς τόνισαν ότι στόχος είναι να μείνουν συνεχώς τα μαζαγιά ανοιχτά, ενω ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός και στη διάρκεια της σύσκεψης, προκειμένου οι επαγγελματίες να κάνουν τον προγραμματισμό τους, ότι «δεν θα κλείσουμε».

Σημειώθηκε, επίσης, η συνεισφορά των επαγγελματιών στους ελέγχους κι ότι η πρώτη εφαρμογή των μέτρων έγινε χωρίς εντάσεις. Από την πλευρά των εκπροσώπων των φορέων τέθηκαν, επίσης, επιμέρους ζητήματα που αφορούν τους συγκεκριμένους κλάδους.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Εγκαινιάζουμε σήμερα ένα νέο κύκλο επαφών με τους ανθρώπους της αγοράς έτσι ώστε Πολιτεία και πολίτες να συντονίσουμε τα βήματά μας προς την έξοδο από την πανδημία. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την υπευθυνότητα που ήδη δείχνει η εστίαση και το εμπόριο στην εφαρμογή των νέων μέτρων. Θα ξαναπώ ότι η οικονομία και η κοινωνία δεν θα ξανακλείσουν. Οι εμβολιασμένοι δεν θα στερηθούν τις ελευθερίες τους και όποιοι ακόμα δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προστατευτούν. Για να συμβούν, όμως, όλα αυτά ταυτόχρονα εκτός από την αστυνόμευση χρειάζεται προφανώς και συνεργασία και φαίνεται ότι με κύριο όπλο την πειθώ αυτήν την κατακτάμε.

Νομίζω ότι όλοι δεχόμαστε ότι δεν μπορεί σε κάθε κατάστημα ή σε κάθε cafe να υπάρχει και από ένας ελεγκτής όσο εξαιρετική δουλειά και αν κάνει η Ελληνική Αστυνομία και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, συνεπώς η υπόθεση της δημόσιας υγείας περνάει και στα δικά μας χέρια. Θα έλεγα ότι από ένα σημείο και πέρα γινόμαστε εμείς οι ίδιοι οι αστυνόμοι της υγείας μας κι εσείς οι προστάτες της υγείας των υπαλλήλων και των πελατών σας. Παράλληλα πιστεύω ότι έτσι υπερασπίζεστε και τη φήμη των επιχειρήσεων σας, γιατί θα ήταν ολέθριο από μία αμέλεια να στιγματιστούν ως εστίες μετάδοσης του κορονοϊού. Και ακριβώς γι’ αυτό τα γενικά μέτρα που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη που ουσιαστικά δεν διαφέρουν και πολύ μεταξύ τους η έξαρση που βιώνουμε, αυτό το τέταρτο κύμα είναι κοινή και κοινοί είναι και οι τρόποι άμυνας.

Είμαι πρόθυμος και για αυτό προκάλεσα τη σημερινή συζήτηση και με τους συναρμόδιους Υπουργούς, για να ακούσω τις προτάσεις σας για το πώς μπορούμε να κάνουμε πιο λειτουργική την καθημερινότητα αυτής της περιόδου. Σε καμία περίπτωση, όμως, μία μικρή αναστάτωση που δέχομαι ότι υπάρχει στη δουλειά σας δεν μπορεί να συγκριθεί με το όφελος που προσφέρει στην αγορά και στη χώρα η τήρηση των υγειονομικών μέτρων και βέβαια δεν μπορεί να συγκριθεί και με την απόφασή μας να παραμείνουμε ανοιχτοί και να μείνουν ανοιχτές οι οικονομικές δραστηριότητες όλο αυτό το διάστημα με τους κανόνες που έχουμε θεσπίσει.

Νομίζω ότι γνωρίζετε εξάλλου πολύ καλά το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις. Εδώ και δύο χρόνια έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα και τα έχουμε συζητήσει. Θυμίζω ότι τα δύσκολα ως προς την οικονομία τουλάχιστον πέρασαν χάρη στα 42 δισεκατομμύρια των πόρων που κινητοποιήθηκαν συνολικά σε όλα τα επίπεδα. Κάλυψη αναστολών εργασίας, παράταση εξόφλησης οφειλών με επιστρεπτέα προκαταβολή, προνομιακές χρηματοδοτήσεις, επαγγελματικά ενοίκια. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Είναι μία στήριξη βέβαια που συνεχίζεται καθώς συνεχίζεται και η ελάφρυνση από φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη με μειώσεις των συντελεστών και των εργοδοτικών εισφορών. Είναι, λοιπόν, σημαντικό, η αγορά να ανταποκριθεί με τη σειρά της στις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και στις ανάγκες ανάπτυξης της ίδιας της επιχειρηματικότητας. Όπως έχω πει επανειλημμένα ο επίλογος της πανδημίας αποδεικνύεται ότι δεν είναι απλή υπόθεση.

Έχουμε μία έξαρση του τέταρτου κύματος σε όλη την Ευρώπη. Έβλεπα ενδεικτικά στοιχεία από την Αυστρία, μία χώρα η οποία έχει περίπου αντίστοιχο πληθυσμό με μας και λίγο υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμένων, 9000 κρούσματα, αντίστοιχη πίεση στο Σύστημα Υγείας και είναι σαφές ότι και στην πατρίδα μας θα ακολουθήσουν ακόμα μερικές δύσκολες εβδομάδες.

Όμως, η μεγάλη διαφορά από τα άλλα κύματα είναι ότι τώρα έχουμε το εμβόλιο. Και αυτός είναι ο λόγος που αναλογικά οι νοσηλείες και οι απώλειες -αν και δυστυχώς πολλές- δεν αντιστοιχούν στα κρούσματα και αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία τους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας. Τρία συνεπώς είναι τα κλειδιά που θα ανοίξουν την πόρτα της εξόδου: ο εμβολιασμός όσων δεν έχουν πειστεί ακόμα να εμβολιαστούν, η τρίτη δόση, η αναμνηστική δόση γι’ αυτούς που ήδη έχουν εμβολιαστεί και φυσικά τα καθημερινά μέτρα της υγιεινής.

Γιατί ξέρουμε πια ότι ο εμβολιασμός προστατεύει από την εύκολη μόλυνση, προστατεύει όμως κυρίως από τη σοβαρή νόσηση όπως διαπίστωσε και ο Υπουργός Ανάπτυξης πρώτος. Η ενισχυτική δόση, τόσο σημαντική, δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν ρωγμές στον τοίχο ανοσίας που έχουμε ήδη χτίσει και φυσικά η μάσκα, οι αποστάσεις, αποτρέπουν τη μετάδοση του ιού. Τα πολλά τεστ τα οποία γίνονται, περισσότερα με τα μέτρα τα οποία έχουμε επιβάλλει, μας επιτρέπουν να έχουμε μία πολύ καλή επιδημιολογική εικόνα της πανδημίας και να περιορίζουμε αυτούς οι οποίοι νοσούν κυρίως τους ασυμπτωματικούς όσο το δυνατόν νωρίτερα για να μην μολύνουν άλλους συμπολίτες τους.

Θέλω να τονίσω ότι η πολιτική την οποία υιοθετήσαμε την τελευταία εβδομάδα φαίνεται να αποδίδει. Έχω τα συνολικά στοιχεία εδώ πέρα για τους αριθμούς των εμβολιασμών. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχαμε 140.000 καινούργια ραντεβού, ραντεβού πρώτης δόσης και σχεδόν 200.000 ραντεβού τρίτης δόσης. Τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν υπάρχει ένας σκληρός διχασμός μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας ακόμα οι οποίοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο για διάφορους λόγους τους οποίους μπορεί να κατανοώ και να συμμερίζομαι, οι οποίοι είναι όμως διατεθειμένοι να πειστούν και έστω και τώρα να πάρουν την απόφαση να εμβολιαστούν. Διαπιστώνοντας από τη μία ότι αυτό είναι μία ανάγκη από την άλλη ότι η καθημερινότητά τους γίνεται πιο δύσκολη. Υπάρχει μία μεγαλύτερη ταλαιπωρία και ένα οικονομικό κόστος εάν επιλέξουν να παραμείνουν ανεμβολίαστοι.

Κατά συνέπεια δεν υπάρχει περιθώριο για τον παραμικρό εφησυχασμό. Ο δρόμος είναι ένας, ο δρόμος της υπεύθυνης δράσης, της συνεννόησης της κοινωνίας, της συνεννόησης όλων των επαγγελματικών ομάδων. Μόνο έτσι θα είμαστε αποτελεσματικοί. Γι’ αυτό θέλω να ακούσω και τις δικές σας σκέψεις για το πώς η συνεργασία μας θα γίνει πιο παραγωγική όπως και στο παρελθόν. Είμαι σίγουρος ότι το εμπόριο και η εστίαση θα ανταποκριθούν στα ζητούμενα της συγκυρίας, τα οποία είναι ζητούμενα και για την πρόοδο της επιχειρηματικότητας συνολικά στη χώρα. Νομίζω η συνολική εικόνα την οποία έχουμε εμείς επιβεβαιώνεται και εμπειρικά, αλλά επιβεβαιώνεται και από τα ίδια τα στοιχεία είναι ότι η ανάπτυξη του 2021 είναι πάρα πολύ υγιής. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το διαπιστώνετε κι εσείς στο δικό σας κύκλο εργασιών και αυτό μας δίνει και κάποιες παραπάνω αντοχές να προωθήσουμε μία ακόμα δυσκολία όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα».

Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ, Γιώργος Καββαθάς, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Γιώργος Καρανίκας, ο Πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Αντώνης Μακρής και ο Διοικητής της ΕΑΔ, Άγγελος Μπίνης.

Aπό κυβερνητικής πλευράς συμμετείχαν, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Αντεγκληματική Πολιτική, Λευτέρης Οικονόμου, ο Υφυπουργός παρα τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου και ο Διευθυντής του γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

