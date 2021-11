Life

“The 2night Show” με Ζουγανέλη και Βρανά (εικόνες)

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια και η κωμικός μας κρατούν συντροφιά, μιλώντας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για όλα, με χιούμορ, πάθος και χωρίς φόβο και ταμπού.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2night Show» την Κατερίνα Βρανά.

Η χαρισματική standup comedian περιγράφει, με γλαφυρό τρόπο, πώς βιώνει η ίδια την αναπηρία που προέκυψε στη ζωή της, το 2017, και εξηγεί γιατί δεν πρέπει να διστάζουμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη «ανάπηρος».

Έχουν χιούμορ οι Έλληνες; Αυτοσαρκάζονται; Πώς βλέπει και πώς ζει την ελληνική πραγματικότητα τώρα που δεν ταξιδεύει στο εξωτερικό για τις παραστάσεις της;

Τέλος, ο Γιώργος Καπουτζίδης, που συμπρωταγωνιστεί μαζί της στην παράσταση «Florence, η πιο φάλτσα σοπράνο που πέρασε από τη γη», της κάνει μια ευχάριστη έκπληξη και μας εξηγούν τον λόγο που επέστρεψε ο ίδιος μετά από 7 χρόνια στο θέατρο, αλλά και γιατί αυτός ο ρόλος ταιριάζει γάντι στην Κατερίνα Βρανά.

Στην παρέα του «The 2night Show» έρχεται και η Ελεωνόρα Ζουγανέλη που συναντά, για πρώτη φορά τηλεοπτικά, τον Γρηγόρη.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράζεται μαζί μας τις αλλαγές που ήρθαν στη ζωή της μετά τον γάμο της και εξηγεί τι την γοητεύει στον σύζυγό της. Επίσης, αναφέρεται στη μεγάλη της αγάπη για το θέατρο, στην εμπειρία της ως κριτής στο «The Voice», αλλά και στη συνεργασία της με τον Σταμάτη Κραουνάκη, που ήταν δώρο ζωής για εκείνη. Γιατί αλλάζει συνεχώς look στα μαλλιά της;

Ποια συνήθεια έχει όταν οδηγεί στον δρόμο τη βέσπα της; Τι σχέση έχει με τη μαγειρική; Τέλος, η Ελεωνόρα, κάνει μια «στάση» και στο mini studio του Σπύρου Ντούγια, και η συνάντηση τους είναι άκρως απολαυστική!

«The 2night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, στις 23:30

