Νέα Ιωνία - Σχολείο: Έπεσαν σοβάδες μέσα σε αίθουσα (εικόνες)

Μετά την Πυλαία, έπεσαν σοβάδες από ταβάνι αίθουσας σχολείου στην Νέα Ιωνία. Τι καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί.



Σοβάδες πάνω στις καρέκλες, στο τραπέζι, στο πάτωμα, από το ταβάνι που είχε ραγίσει, αντίκρισαν σήμερα το πρωί οι εκπαιδευτικοί στην αίθουσα του Συλλόγου Διδασκόντων στο 7ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας.

«Ευτυχώς για άλλη μια φορά δεν είχαμε θύματα ή τραυματίες. Όμως πόσο τυχεροί θα συνεχίσουμε να είμαστε εκπαιδευτικοί και μαθητές;» τονίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ» N. Ιωνίας – Ηρακλείου – Μεταμόρφωσης – Λυκόβρυσης, που δημοσιοποίησε το περιστατικό, το δεύτερο μέσα σε λίγες ημέρες μετά την κατάρρευση οροφής σε δημοτικό σχολείο της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών παραθέτει και τις σχετικές φωτογραφίες. «Συνεχίζεται η “αξιολόγηση” των σχολικών κτηρίων και στον Δήμο Ν. Ιωνίας. Άλλο ένα σχολείο προστέθηκε στη λίστα των… “σύγχρονων” σχολείων και αξιολογείται ως ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για μαθητές και εκπαιδευτικούς» σημειώνει με νόημα.

Αναλυτικά η ανάρτηση από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ»

