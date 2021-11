Κόσμος

Σεισμός στην Τουρκία

Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία.

Ο σεισμός έχει επίκεντρο την περιοχή που βρίσκεται 33 χιλιόμετρα δυτικά του Ικονίου και 18 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ντερμπέντ στην κεντρική Τουρκία. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληφορορίες για τραυματίες ή ζημιές.

