Κόσμος

Μπάιντεν - Βαρθολομαίος: Επικοινωνία με αναφορά στον... Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο είχε ο Οικομενικός Πατριάρχης.

Το βράδυ της Δευτέρας, πρώτης ημέρας της επιστροφής του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου από την Αμερική, του τηλεφώνησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για να ρωτήσει τα της υγείας του και να πληροφορηθεί για το ταξίδι της επιστροφής του στην Πόλη.



Όταν ο Πατριάρχης τον ευχαρίστησε για την πρόσφατη συνάντηση που είχαν στον Λευκό Οίκο, στις 25 Οκτωβρίου, η οποία και διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, ο Πρόεδρος απάντησε ότι αυτή θα μπορούσε να κρατήσει και ένα χρόνο!



Είπε ακόμη ότι μετά τη δική τους συνάντηση μετέβη στο Βατικανό και είχε συνάντηση με τον Πάπα, όπου με χαρά διαπίστωσε τις πολύ αδελφικές σχέσεις των δύο θρησκευτικών ηγετών.



Περαιτέρω, ο Πρόεδρος Μπάιντεν ανέφερε στην Α.Θ. Παναγιότητα τη συνάντησή του με τον γνωστό αθλητή Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει γίνει Ορθόδοξος.

Τέλος, ο Πρόεδρος είπε στον Πατριάρχη να μη διστάζει να επικοινωνεί μαζί του για οποιοδήποτε θέμα, όταν παρίσταται ανάγκη.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Τουρκία αγοράζει τέταρτο γεωτρύπανο από τη Νότια Κορέα

Ζακ Κωστόπουλος - Ιατροδικαστής: “Πέθανε από ισχαιμικό επεισόδιο εξαιτίας των κακώσεων

Ολυμπιακός – Μασούρας: μόνο νίκες όταν σκοράρει!