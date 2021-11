Αθλητικά

NBA - Αντετοκούνμπο: επιστροφή στις νίκες για τα “Ελάφια”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Greek Freak έβγαλε… 31 και οι Μπακς πέρασαν νικηφόρα από τη Φιλαδέλφεια.

Σε μια αναμέτρηση με πάρα πολλές απουσίες, οι Μπακς πέρασαν από τη Φιλαδέλφεια με 118-109 και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ σε 5-6. Αντίθετα αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα για τους Σίξερς που όμως παραμένουν στις πρώτες θέσεις της Ανατολής με ρεκόρ 8-4.

Με τα «ελάφια» δεν αγωνίστηκαν οι Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, Κρις Μίντλετον και Μπρουκ Λόπεζ, ενώ από τους γηπεδούχους έλειπαν οι Μπεν Σίμονς, Σεθ Κάρι, Τομπάιας Χάρις και Τζοέλ Εμπίντ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη μια φορά ο κορυφαίος του γηπέδου και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 31 πόντους (12/24 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7/13 βολές), 16 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 μπλοκ σε 36 λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα ο αυτό ήταν το 600ο παιχνίδι του Greek Freak στο πρωτάθλημα και έγινε ο τέταρτος παίκτης των Μπακς που φτάνει τα 600 ματς με την φανέλα της ομάδας μετά τους Τζούνιορ Μπριτζμαν, Σίντνι Μονκρίφ, Μπομπ Ντάντριτζ.

Άξιοι συμπαραστάτες του, οι Γκρέισον Άλεν και Μπόμπι Πόρτις με 25 και 19 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και ο Γιώργος Καλαϊτζάκης δεν αγωνίσθηκαν. Για τους Σίξερς, ο Ταϊρίς Μάξεϊ είχε 31 πόντους, ο Τζόρτζ Νιανγκ πρόσθεσε 21 πόντους ενώ 17 πόντους και 20 ριμπάουντ είχε ο Αντρέ Ντράμοντ.

Στο Λος Άντζελες, οι Κλίπερς έκαμψαν την αντίσταση του Πόρτλαντ το οποίο κέρδισαν με 117-109. Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Πολ Τζορτζ με 24 πόντους ενώ 23 πόντους πρόσθεσε ο Ρέτζι Τζάκσον και 22 ο Νικολά Μπατούμ. Για τους Μπλέιζερς ο Ντέμιαν Λίλαρντ είχε 27 πόντους και ο Νόρμαν Πάουελ 23 πόντους.

Τέλος, στη Γιούτα, οι Τζαζ επέστρεψαν στις νίκες κερδίζοντας εύκολα την Ατλάντα με 110-98. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν πρώτος σκόρερ για τους νικητές με 27 πόντους (5/11 τρίποντα) ενώ 18 πόντους πρόσθεσε ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς. Για τα «γεράκια» ο Κέβιν Χέρτερ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 28 πόντους ενώ 27 πόντους σημείωσε ο Τρέι Γιανγκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Τζανάκης: απέχουμε από την κορύφωση του νέου κύματος της πανδημίας

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

“The 2night Show” - Ηλιάνα Παπαγεωργίου: η καριέρα, οι σχέσεις και τα… κιλά της