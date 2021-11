Πολιτισμός

Εύα Μπουντούρη: Πέθανε η φωνή του “Εν Λευκώ”

Θλίψη στο χώρο του ραδιοφώνου από την πρόωρη απώλεια της Εύας Μπουντούρη.

Πέθανε η ραδιοφωνική παραγωγός του «Εν Λευκώ», Εύα Μπουντούρη.

Η Εύα Μπουντούρη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 40 ετών και σύμφωνα με την ανακοίνωση της παρουσίαστριας Σταματίνας Τσιμτσιλή, που είναι κολλητή φίλη της αδελφής της εκλιπούσας, είχε μπει για χειρουργείο και παρουσίασε κάποιες επιπλοκές.

Η ραδιοφωνική παραγωγός έκανε καθημερινή εκπομπή 12:00 – 14:00.

Ήταν στο ραδιόφωνο από το 2002 και στον «Εν Λευκώ 87.7» από το 2007.

