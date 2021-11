Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ - Πληθωρισμός: Αύξηση 3,4% τον Οκτώβριο

Ο πληθωρισμός συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα και τον αντίστοιχο του 2020. Πού σημειώθηκαν ανατιμήσεις.

Αύξηση 3,4% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο εφέτος από άνοδο 2,2% τον Σεπτέμβριο και έναντι μείωσης 1,8% τον Οκτώβριο 2020.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα έτος (Οκτώβριος 2021 προς Οκτώβριο 2020) το ενεργειακό κόστος εκτινάχθηκε, καθώς καταγράφηκαν ανατιμήσεις κατά 132,3% στο φυσικό αέριο, κατά 45,9% στο πετρέλαιο θέρμανσης και κατά 18,9% στο ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και στο σύνολο σχεδόν των ειδών διατροφής με χαρακτηριστική την άνοδο της τιμής του ελαιόλαδου κατά 22,1% και σε αρνί- κατσίκι κατά 16,3%.

Μεταξύ Οκτωβρίου και Σεπτεμβρίου εφέτος, καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (23,6%), Πετρέλαιο θέρμανσης (21,3%), Φυσικό αέριο 21,2%, Ηλεκτρισμό (18%), Πατάτες (6,1%), Ζυμαρικά (3,9%), Πουλερικά (3,3%), Γλυκά κουταλιού- μαρμελάδες- μέλι (3,2%), Καύσιμα και λιπαντικά (3%), Αλλαντικά (2,4%), Τυριά (2,3%), Αυτοκίνητα καινούργια (2,2%), Ελαιόλαδο (1,9%), Καφέ- κακάο- τσάι (1,6%), Ένδυση και υπόδηση (1,5%), Ψωμί (1,1%), Οικιακές υπηρεσίες (1,1%) και Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία (0,3%). Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Φρούτα νωπά (6,3%), Λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα (2,4%), Λαχανικά νωπά (1,9%), Ψάρια νωπά (1,7%), Χοιρινό (1,6%) και 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (1,5%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Οκτώβριο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

3% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, νωπά ψάρια, τυριά, ελαιόλαδο, νωπά λαχανικά, πατάτες, καφές- κακάο- τσάι, ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοιπά τρόφιμα, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, χοιρινό, νωπά φρούτα, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα.

0,4% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

11,7% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

0,8% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

9,2% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, καινούργια αυτοκίνητα, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

0,9% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

0,9% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

2,5% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

0,4% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, διαρκή αγαθά αναψυχής. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα.

1,3% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης σημείωσε αύξηση 1,5% τον Οκτώβριο εφέτος σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 2,8% τον Οκτώβριο από αύξηση 1,9% τον Σεπτέμβριο και έναντι μείωσης 2% τον Οκτώβριο 2020. Μεταξύ Οκτωβρίου και Σεπτεμβρίου εφέτος, ο εναρμονισμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,1% έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

ΣΥΡΙΖΑ: Νέα εκτίναξη του πληθωρισμού υπό τον… έλεγχο Μητσοτάκη

Σε δήλωση της, η Έφη Αχτσιόγλου, Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει «Το νέο άλμα του πληθωρισμού, κατά 3,4% τον Οκτώβριο, ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει απολύτως απροστάτευτη την κοινωνία απέναντι στο κύμα ακρίβειας, που σαρώνει νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι αυξήσεις σε καύσιμα και αγαθά πρώτης ανάγκης είναι τεράστιες: φυσικό αέριο 132,3%, πετρέλαιο θέρμανσης 45,9%, καύσιμα 22,3%, ηλεκτρισμός 18,9%. Εκρηκτικές οι ανατιμήσεις και στο ελαιόλαδο, το κρέας, τα λαχανικά.

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες, ανίκανες να αναχαιτίσουν τη λεηλασία του εισοδήματος των πολιτών, συγχρονίστηκαν με τα στοιχεία εκτίναξης του πληθωρισμού και “κάηκαν” για ακόμη μια φορά από την ίδια την πραγματικότητα. Ο κίνδυνος μίας νέας ανθρωπιστικής κρίσης είναι εδώ και ο υπεύθυνος γι’ αυτήν είναι γνωστός. Είναι ο ίδιος που αρνείται τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων, αρνείται να ελέγξει τα καρτέλ στην αγορά ενέργειας, αρνείται να παρέμβει στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ και την εκχωρεί σε ιδιώτες, αρνείται να αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ. Δεν ξέρουμε, βέβαια, πόσο απασχολούν όλα αυτά τον κ. Μητσοτάκη. Για τον ίδιο, προφανώς, η ακρίβεια, όπως και η πανδημία, είναι υπό έλεγχο…»?

