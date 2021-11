Πολιτισμός

“Αναλώσιμοι 4” - Τραυματισμοί: Μύθοι και αλήθειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι αναφορές για πολλούς τραυματισμούς στην προετοιμασία και στα γυρίσματα, οι τεχνίτες, οι κασκαντέρ και οι διευκρινίσεις.

Τουλάχιστον δύο άνδρες τραυματίστηκαν στην προετοιμασία και στα γυρίσματα της ταινίας «Αναλώσιμοι 4», τα γυρίσματα της οποίας συνεχίζονται στην Θεσσαλονίκη.

Ο ένας είναι ένας 50χρονος άνδρας από την Βουλγαρία, που τραυματίστηκε σοβαρά, σε στούντιο στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου γυρίζονται σκηνές από την ταινία. Σύμφωνα με αστυνομικές πήγες, στις 11 Οκτωβρίου, πριν ακόμα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, καταγράφηκε εργατικό ατύχημα στα στούντιο, με τον σοβαρό τραυματισμό του 50χρονου, στην διάρκεια ελαιοχρωματισμού. Ο 50χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν ακόμα δύο άτομα στο χώρο των γυρισμάτων στα δυτικά της πόλης. H είδηση που μετέδωσε αρχικά το Mega, μοιραία συνδέθηκε με τη συζήτηση για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας μετά τον τραγικό θάνατο της Χάλινα Χάτσινς από όπλο που κρατούσε ο Άλεκ Μπάλντουιν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Rust, στις 21 Οκτωβρίου.

Η εταιρεία παραγωγής κάνει λόγο για ανακριβείς πληροφορίες. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «οι πληροφορίες και δηλώσεις στον Τύπο αναφορικά με «ατυχήματα» είναι ανακριβείς. Η παραγωγή της ταινίας «Αναλώσιμοι 4» λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες προφυλάξεις για να εγγυηθεί την ασφάλεια του συνεργείου».

Η λέξη - κλειδί στην ανακοίνωση είναι το "ανακριβείς", όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), Πάνος Κουάνης, αναφέροντας πως πέρα από τον τραυματισμό του 50χρονου, πράγματι υπήρξε και τουλάχιστον ακόμη ένα ατύχημα.

Όπως επιβεβαίωσε στον ΑΝΤ1, πριν από λίγες μέρες, τραυματίστηκε ένας κασκαντέρ, στην διάρκεια γυρίσματος μίας επικίνδυνης σκηνής. Ο άνδρας δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του.

Όπως δήλωσε ο Πάνος Κουάνης, «όλοι ανησυχούμε και θέλουμε την ασφάλεια του συνεργείου, αλλά απέχει αυτό από το να μεταφέρουμε ανακρίβειες».

Τα γυρίσματα στην συμπρωτεύουσα θα συνεχιστούν για ακόμη 10 ημέρες. Οι λαμπεροί αστέρες του Χόλιγουντ, κυκλοφορούν ινκόγκνιτο στην πόλη, δεν τους έχει δει κανείς, αναρτούν ωστόσο φωτογραφίες και βίντεο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τηλεοπτικά συνεργεία, φωτογράφοι και δημοσιογράφοι πολιορκούν καθημερινά τα στούντιο στην δυτική Θεσσαλονίκη για ένα πλάνο του Τζέισον Στέιθαμ και της παρέας του, οι λαμπεροί πρωταγωνιστές ωστόσο αποχωρούν μέσα σε αυτοκίνητα με φιμέ τζάμια.

Στην Θεσσαλονίκη, εκτός από τον «εκρηκτικό» Τζέισον Στέιθαμ βρίσκονται ο Άντι Γκαρσία, η Μέγκαν Φόξ και ο 50 Cent.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: ο Ακύλας, η Μυρσίνη και spoiler για την Δρόσω (βίντεο)

Δάσκαλος τένις: το “κάρφωμα”, η ερωτική σχέση με ανήλικη και το… πλημμέλημα

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: εντάσεις και αναβολές (βίντεο)