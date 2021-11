Κοινωνία

Κολωνός: Ποινική δίωξη στον τράπερ για την αιματηρή συμπλοκή

Ποινική δίωξη για την αιματηρή συμπλοκή ασκήθηκε και σε ακόμα τρία άτομα. Όλοι παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο για να δικαστούν.



Ποινική δίωξη για τα πλημμελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από κοινού, της συνέργειας στο παραπάνω αδίκημα και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας ασκήθηκε-κατά περίπτωση-στο γνωστό τράπερ και τρία ακόμα άτομα για την αιματηρή συμπλοκή χθες σε καφετέρια στον Κολωνό.



Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο προκειμένου να δικαστούν.

Η αγρια συμπλοκή σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην οδό Λένορμαν στον Κολωνό με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν. Ο γνωστός τράπερ φέρεται να μαχαίρωσε δύο άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για άγνωστο λόγο, συνεπλάκησαν πέντε άτομα ενώ τα δύο που τραυματίστηκαν χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

