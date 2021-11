Κόσμος

Θάνατος Έλληνα στη Γερμανία - Διπλωματικές πηγές: Παρακολουθούμε στενά την υπόθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρουν οι διπλωματικές πηγές για τον θάνατο του 25χρονου Έλληνα στο Βούπερταλ.

Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές στην Γερμανία παρακολουθούν στενά την υπόθεση του θανάτου Έλληνα πολίτη, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα του Βούπερταλ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «ο Γενικός Πρόξενος στο Ντίσελντορφ, μετέβη στην πόλη Hagen, πλησίον του Wuppertal, και συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Αστυνομικό Διευθυντή της πόλης, καθώς το εν λόγω αστυνομικό τμήμα έχει αναλάβει την υπόθεση διερεύνησης του εν θέματι τραγικού συμβάντος. Επίσης πραγματοποίησε συνάντηση με στελέχη της Εισαγγελίας της πόλης Hagen και αναμένεται να παρακολουθήσει την συνεδρίαση της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων της Βουλής του Κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, η οποία θα εξετάσει το συμβάν και η οποία θα λάβει χώρα αύριο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση την πλήρη ενημέρωση της Ελληνικής πλευράς για την υπόθεση, ζήτησε η Ελληνίδα Πρέσβης στο Βερολίνο με επιστολή της στον υπουργό Εσωτερικών του Κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση το Γενικό Προξενείο στο Ντίσελντορφ συνεχίζει να βρίσκεται σε επαφή με τους οικείους του θανούντος Έλληνα πολίτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Συμμορίες ανηλίκων στα νότια προάστια: Ξύλο, τραυματίες και συλλήψεις

Τροχαίο - Κούγιας: Σώθηκα από έναν ελιγμό - Θα είχε πολτοποιηθεί ο συνοδηγός (βίντεο)

Πέθανε ο Χρήστος Κυριαζής