Κοινωνία

Κολωνός - Συμμορία ανηλίκων: Συνελήφθη ακόμα ένα άτομο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιτέθηκε στους αστυνομικούς κατά την σύλληψή του. Πρόκειται για τον ανήλικο που μαχαίρωσε τον 16χρονο μαθητή του 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών.



Ένας ακόμη ανήλικος συνελήφθη στην περιοχή του Κολωνού κατηγορούμενος για συμμετοχή στην συμμορία ανηλίκων της περιοχής.



Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 πρόκειται για τον νεαρό που κρατούσε το μαχαίρι στα χέρια και κατάφερε τα χτυπήματα στον 16χρονο μαθητή του 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών στις 25 Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, καθώς είχε υποστεί ρήξη στον πνεύμονα

Μάλιστα, όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του για να τον συλλάβουν ο νεαρός αντέδρασε πολύ έντονα και, όπως λένε οι αστυνομικοί, έφτασε στο σημείο να γρονθοκοπήσει τα στελέχη της υποδιεύθυνσης της Ασφάλειας Αθηνών. Τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Οι έρευνες των αστυνομικών θα συνεχιστούν για τουλάχιστον ακόμα δέκα άτομα σε μια προσπάθεια να τους οδηγήσουν όλους στην Δικαιοσύνη και να εξαρθρώσουν την επικίνδυνη συμμορία ανηλίκων.

Η συμμορία ανηλίκων δρούσε στα Σεπόλια, τον Άγιο Παντελεήμονα και τον Κολωνό. Τα μέλη της έκαναν επιθέσεις με ιδιαίτερη αγριότητα και κατέγραφαν τις κινήσεις τους σε βίντεο, τα οποία αναρτούσαν στο διαδίκτυο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: 82 κιλά κοκαΐνης σε κοντέινερ με... μπανάνες (εικόνες)

Καταγγελία για βιασμό: Δύο συλλήψεις

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τετάρτης