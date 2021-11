Αθλητικά

FIBA Europe Cup: Οι “αρκούδες”… σκότωσαν το Περιστέρι

Οι “κυανοκίτρινοι” γνώρισαν στη Δανία την τρίτη ήττα τους στον όμιλο.

Την τρίτη ήττα του στον 7ο όμιλο του FIBA Europe Cup υπέστη στη Δανία το Περιστέρι. Οι “κυανοκίτρινοι” ηττήθηκαν 83-75 από τους Μπάκεν Μπέαρς, για την 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους γηπεδούχους να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 3-2.

Η καταστροφική άμυνα του πρώτου ημιχρόνου, όταν δέχθηκε 54 πόντους και πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -16 (54-38), αλλά και τα λάθη των τελευταίων λεπτών, δεν επέτρεψαν στο Περιστέρι να εξαργυρώσει την εξαιρετική απόδοσή του στο δεύτερο μέρος, όταν “εγκλωβίζοντας” τους Δανούς και έχοντας διάρκεια στην επίθεση πέτυχε την ανατροπή στο 37΄ (72-73), μετά από τρίποντο του Πέτεγουεϊ.

Στα κρίσιμα τελευταία λεπτά, η ελληνική ομάδα έχασε και πάλι τη συγκέντρωση της, με τους Μπάκεν Μπέαρς να τρέχουν ένα κομβικό σερί 7-0 για το 79-73, με το οποίο απέκτησαν “μαξιλαράκι” ασφαλείας και έφτασαν στη νίκη. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Τζάρεντ Ογκουνγκμπέμι Τζάκσον με 26 πόντους.

Από το Περιστέρι των 17 λαθών, πάλεψε ο Τζος Χάγκινς με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 28-18, 54-38, 66-57, 83-75

Μπάκεν Μπέαρς (Σόμερ): Ντιουφ 7, Έβανς 12, Χάρις 14, Γιούκιτς 9, Ονγκβάε 9, Ογκουνγκμπέμι-Τζάκσον 26, Σάχλερτζ, Τέιλορ 6.

Περιστέρι (Μανωλόπουλος): Μπράουν 6, Χάγκινς 18, ΜακΚρί 8, Μίλερ 12, Πέτεγουεϊ 5, Χρυσικόπουλος 9, Κατσίβελης 3, Μορέιρα 14, Σαλούστρος.

