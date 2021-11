Αθλητικά

ΝΒΑ - Μπακς: ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε… “ζημιά” στους Νικς

Δεύτερη σερί νίκη για τους Μιλγουόκι Μπακς, που φαίνεται να βρίσκουν τον ρυθμό τους, επικρατώντας των Νιου Γιορκ Νικς με 112-100.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ζημιά στους Νικς αν και είχε μία μέτρια βραδιά, με 15 πόντους, 3/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 15 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ, 3 λάθη, 4 φάουλ σε 38 λεπτά

Ο Κόνατον βοήθησε πολύ έχοντας 23 πόντους, με 9 ριμπάουντ και 5 τελικές πάσες, ενώ ο Χόλιντεϊ τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους.

Όσον αφορά τους ηττημένους , οι Νιου Υορκ Νικς, είχαν σε καλό βράδυ τον Ντέρικ Ρόουζ που σταμάτησε στους 22 πόντους, ενώ ο Ραντλ πέτυχε 16 πόντους, μένοντας μακριά από τον καλό του εαυτό.

Τα δεκάλεπτα: 22-31, 42-51, 66-82, 100-112

Οι συνθέσεις:

Νιου Υορκ Νικς (Τίμποντο): Μπάρετ 9 (1), Ραντλ 16 (3/8 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Ρόμπινσον 3 (6 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Φουρνιέ 2 (1/5 σουτ), Γουόκερ 2 (1/7 σουτ), Γκίμπσον (9 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Ρόουζ 22 (6/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μπερκς 14 (4), Κουίκλι 18 (4/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τόπιν 14 (5/8 δίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ)

Μιλγουόκι Μπακς (Μπουντενχόλζερ): Άλεν 15 (5/11 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιάννης Αντετοκούνμπο 15 (3/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές, 15 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ, 3 λάθη, 4 φάουλ σε 38 λεπτά), Πόρτις 17 (3/6 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Χιλ 8 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χόλιντεϊ 18 (4/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κόνατον 23 (1/1 δίποντο, 7/13 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Οτζελέγε 9 (2), Νουόρα 4 (6 ριμπάουντ), Θανάσης Αντετοκούνμπο, Χουντ 3 (1)

