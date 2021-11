Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Ξυλοδαρμός μαθητή: Συγκλονίζει η περιγραφή της μητέρας του (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει ο 15χρονος τρεις μήνες μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκε από ανήλικους.



Συγκλονίζει η περιγραφή της Νατάσας Κουκουγιάννη, μητέρας ενός 15χρονου μαθητή, ο οποίος είχε δεχθεί βάναυση επίθεση από ανήλικους στα τέλη Ιουλίου.

Όπως είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» η κ. Κουκουγιάννη το παιδί εξακολουθεί να έχει πολλά προβλήματα από τα χτυπήματα που δέχτηκε. Συνεχίζει τις φυσικοθεραπείες και παίρνει φαρμακευτική αγωγή και για ψυχολογικούς λόγους, λόγω του μετατραυματικού στρες, ανέφερε.

Ο 15χρονος δέχθηκε επίθεση από επτά άτομα για να του κλέψουν το κινητό, άλλα όπως είπε η μητέρα «δεν ικανοποιήθηκαν από αυτό και έβγαλαν το μένος που είχαν επάνω του».

Σύμφωνα με την κ. Κουκουγιάννη το παιδί έχει ακόμα αιματώματα υψηλής έντασης στον εγκέφαλο, δεν περπατάει καλά και έχει ζαλάδες, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να μην μπορεί να πάει στο σχολείο. Ωστόσο, όπως είπε, αυτοί που τον χτύπησαν πηγαίνουν κανονικά στο σχολείο.

Η δικογραφία για το περιστατικό βρίσκεται στον εισαγγελέα, ενώ η κ. Κουκουγιάννη μιλώντας για την στάση των συμμαθητών του 15χρονου είπε ότι «τα παιδιά έχουν θορυβηθεί, αλλά του συμπαραστέκονται στο σχολείο» και πρόσθεσε ότι «το bullying στα σχολεία έχει καταντήσει καθημερινό φαινόμενο».

