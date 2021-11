Πολιτική

Το Μαξίμου υιοθέτησε σκύλο που θα γίνει οδηγός τυφλού (εικόνες)

Ο σκύλος θα γίνει βοηθός σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.

Ένας νέος σκύλος που θα προστεθεί στην ομάδα του Κέντρου «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας» σε λίγο καιρό θα γίνει «οδηγός» σε συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Ελληνικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών & Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για Άτομα με Αναπηρίες αυτό έγινε με την υποστήριξη του διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργο Σταμάτη.

«Είναι σημαντική η Δωρεά αυτή, εν μέσω της Πανδημίας, διότι δίνει Ελπίδα και Δύναμη σε όλες τις Ομάδες του Κέντρου "Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος" να προχωρούν το έργο της Εκπαίδευσης Σκύλων Οδηγών μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που όλοι βιώνουμε. Χρειάζεται πίστη στο Όραμα για την αντιμετώπιση όλων των δυσκολιών», αναφέρεται σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής στη σελίδα «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδας».





