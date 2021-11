Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Ποινικός Κώδικας: Ο Λοβέρδος “σπάει” την γραμμή και ψηφίζει “ναι”

Ο Ανδρέας Λοβέρδος άφησε αιχμές για τη στάση του κόμματος του.



Τη διαφοροποίησή του από την επίσημη γραμμή του ΚΙΝΑΛ για το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, που συζητείται στη Βουλή και αφορά «τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα», ανακοίνωσε, από το βήμα της Ολομέλειας, ο βουλευτής και υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, Ανδρέας Λοβέρδος.

Ο κ. Λοβέρδος ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος θα υπερψηφίσει τόσο επί της αρχής το νομοσχέδιο όσο και τις περισσότερες διατάξεις του ενώ άφησε αιχμές για τη στάση του κόμματος του.

«Απαλλαγμένος πλέον στο να υπακούω στους κομματικούς συσχετισμούς θα δώσω απολύτως το δικό μου στοιχείο της πολιτικής μου ταυτότητας ως ελεύθερος άνθρωπος και μέλος του κοινοβουλίου. Θα πράξω σύμφωνα με την συνείδηση μου χωρίς φόβο και πάθος καθώς τίποτα δεν με δεσμεύει και σας λέω ότι παρά του ότι διαφωνώ σε ορισμένα ζητήματα ψηφίζω ναι επί της αρχής και των περισσοτέρων άρθρων», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Λοβέρδος και συμπλήρωσε:

«Είναι αδιανόητο η εισηγήτρια του νομοσχεδίου του κόμματος Νάντια Γιαννακοπούλου να λέει επανειλημμένα στη κυβέρνηση ότι αργήσατε και η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά να έχει κάνει η ίδια κριτική για το θέμα και να έρχονται οι αυστηριοποιήσεις του ποινικού κώδικα και να έχουμε ομιλίες επί άλλων θεμάτων, σοβαρών μεν, αλλά που δεν μπαίνουν όμως στην ουσία του νομοσχεδίου».

Τέλος, ο κ. Λοβέρδος δήλωσε ότι συμφωνεί με την μετατροπή από πλημμέλημα σε κακούργημα σειρά αδικημάτων που προκαλούν το κοινό αίσθημα όπως ο βιασμός ανηλίκου, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούν ορισμένοι από τις τηλεοράσεις να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και στη βουλή να μην υπερψηφίζουν την διάταξη, εφευρίσκοντας ψευτοϊδεολογήματα».

