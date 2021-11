Οικονομία

Τσίπρας: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ψέματα και κοροϊδίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, κατά την συνάντηση που είχε με αγρότες και κτηνοτρόφους στις Φέρες του Έβρου. Τι είπε για την πανδημία.



"Mε ψέματα και κοροϊδίες δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια", δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας και έστρεψε τα πυρά του εναντίον της κυβέρνησης, στη συνάντηση που είχε με αγρότες και κτηνοτρόφους στις Φέρες του Έβρου.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τη διπλή αγωνία του για την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και το κύμα ακρίβειας, λέγοντας πώς τα νοικοκυριά και οι παραγωγικές δυνάμεις θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να βγάλουν το χειμώνα που έρχεται, αν δεν υπάρξει στήριξη από την πολιτεία.

"Είδαμε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που μιλάνε για ένα ρεκόρ στον πληθωρισμό. Μαθαίνω ότι οι αυξήσεις πια έχουν φτάσει σε ένα σημείο που για το μέσο νοικοκυριό είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγει ο μήνας, όταν έχουμε 30% αυξήσεις στο σούπερ μάρκετ, αναμένονται αυξήσεις στο ρεύμα τον Δεκέμβρη που θα είναι από 80% έως 150% , πέραν των αυξήσεων που είδαμε στα προηγούμενα τιμολόγια, έχουμε 40% αύξηση στο πετρέλαιο, στο πετρέλαιο θέρμανσης και ειδικά για τους αγρότες έχουμε τρομακτικές αυξήσεις και στις ζωοτροφές. Το κόστος παραγωγής έχει γίνει πραγματικά διπλάσιο, τριπλάσιο από ότι τα προηγούμενα χρόνια", είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία και συνέχισε: "Αναρωτιέται κανείς πώς θα μπορέσει η Αγροτική παραγωγή να σταθεί στα πόδια της, πώς θα μπορέσουν οι αγρότες να σταθούν στα πόδια τους, αν δεν υπάρξει άμεσα μία ιδιαίτερη έγνοια για να στηριχθεί το εισόδημα τους και με αυτή την αγωνία προσέρχομαι σήμερα εδώ".

Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως δεν έχει λογική να έρχεται κάθε 10 μέρες και να ανακοινώνει κάποιες επιδοτήσεις οι οποίες όμως δεν μπορούν, όπως είπε, να αντιστοιχίσουν ούτε στο 5% με 10% των αυξήσεων που βλέπει κάθε μέρα ο πολίτης στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

"Δεν είναι λογική αυτή, ούτε μπορεί κανείς με τα ψέματα και με κοροϊδίες να αντιμετωπίσει το φαινόμενο", σημείωσε και τόνισε πώς βρισκόμαστε μπροστά στο "σύνδρομο της τρίτης εβδομάδας". Δηλαδή "στην τρίτη εβδομάδα του μήνα σώνονται τα χρήματα στη μέση οικογένεια για να βγάλει πέρα το μήνα. Και το εισόδημα δεν αυξάνει, ο κατώτατος μισθός μένει καθηλωμένος εδώ και τρία χρόνια, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που ζητήσαμε εμείς από το Σεπτέμβριο να καταργηθεί, να παγώσει στο σύνολο του για τους αγρότες, δεν προχώρησε παρά μονάχα υπήρξε μία εξαγγελία που αφορά τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και αυτό θα πρέπει, ειδικά για την έκτακτη συνθήκη που ζούμε, να επεκταθεί στο σύνολο των αγροτών και παραγωγών. Υπάρχουν αποζημιώσεις που καθυστερούν πάρα πολύ καιρό και βεβαίως η όποια μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές στα αγροτικά εφόδια από το 13% στο 6% δεν έρχεται να να αντισταθμίσει τις μεγάλες αυξήσεις που είναι της τάξης του 40%. Αρα, λοιπόν η πρώτη μεγάλη κραυγή αγωνίας έχει να κάνει με το πώς θα βγει ο χειμώνας. Ή θα σπεύσει η πολιτεία να στηρίξει την κοινωνία να βγει ο χειμώνας ή θα βρεθούμε μπροστά σε μία κατάσταση που ειλικρινά δεν θέλω να σκεφτώ πώς θα είναι, με ανθρώπους παγωμένους το χειμώνα από το κρύο, που δεν θα μπορούν να ανάψουν θέρμανση, με επιχειρήσεις υπερχρεωμένες, με λουκέτα σε επιχειρήσεις μικρές και μεσαίες. Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου", επισήμανε.

Σε ότι αφορά την πανδημία ο κ. Τσίπρας απηύθυνε έκκληση σε όλους να προχωρήσουν όσο μπορούν την υπόθεση του εμβολιασμού.

"Μιλάνε κάποιοι για την ανάγκη πανστρατιάς για την τρίτη δόση του εμβολίου. Εγώ θα πω ότι πρέπει να κάνουμε πανστρατια για την 1η δόση. Όταν στην περιοχή σας έχουμε ποσοστά 50% είναι πολύ χαμηλά αυτά τα ποσοστά και φοβάμαι ότι δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Ήταν τελείως λάθος, εγκληματική θα έλεγα η λογική να δημιουργηθεί ένα κλίμα, εμβολιαστήκαμε και τελειώσαμε, η επιχείρηση "Ελευθερία", τόνισε.

Ο κ. Τσίπρας ευχήθηκε περαστικά στο Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης για τον οποίο είπε ότι έμαθε πώς νοσηλεύεται με κορονοϊο αν και εμβολιασμένος και σημείωσε: "Να συνειδητοποιήσουμε ότι δύο χρόνια τώρα, αυτή η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η πανδημία είναι εγκληματική. Έστω και τώρα να γίνουν προσπάθειες να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να ενισχυθεί και με μονάδες εντατικής θεραπείας. Δυστυχώς πεθαίνουν συμπολίτες μας εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και αυτό είναι τραγικό μετά από δύο χρόνια. Να ενισχυθεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό".





Ειδήσεις σήμερα:

Αρχαία Ολυμπία: Από την Times Square ως την Ταϊβάν και τη Νέα Ζηλανδία (εικόνες)

Περού: πωλείται το προεδρικό αεροσκάφος!

Ληστεία μετά φόνου σε ψιλικατζίδικο: Στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι