Γλυκά Νερά: Εισαγγελική πρόταση - “καταπέλτης” για τον πιλότο

Για μηδενική αναστολή του, κάνει λόγο ο εισαγγελικός λειτουργός. Κρίθηκε οριστικά η επιμέλεια της Λυδίας. Πότε θα την βλέπουν οι άλλοι παππούδες.

Ο εισαγγελικός λειτουργός στην 24 σελίδων πρόταση του, ζητά την παραπομπή του καθ’ ομολογία δολοφόνου της Κάρολαιν Κράουτς σε δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για ανθρωποκτονία από πρόθεση τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κακοποίηση ζώου σε βαθμό κακουργήματος, ψευδή καταγγελία επειδή κατέστησε άλλους ύποπτους των πράξεών του και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση λόγω των ψευδών καταθέσεων που έδωσε στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τον εισαγγελέα «η ήρεμη ψυχική κατάσταση στην οποία τέλεσε την πράξη συνάγεται από τον τρόπο και τις συνθήκες εκτέλεσης της».

Μάλιστα, ο εισαγγελικός λειτουργός φέρεται να περιγράφει αναλυτικά τους παράγοντες που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η δολοφονία έγινε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση από το δράστη. «Η πεντάλεπτη διάρκεια του ασφυκτικού πνιγμού του θύματος, η εκ των προτέρων μεθόδευση της παύσης της λειτουργίας της κάμερας ασφάλειας της οικείας, ο αιφνιδιασμός του ανύποπτου θύματος, η εξ αρχής σκηνοθεσία της σε βάρος του ληστείας και η προσχεδιασθείσα προσπάθεια παραπλάνησης των διωκτικών αρχών» ήταν τα στοιχεία του εγκλήματος που καταδεικνύουν κατά τον εισαγγελέα την ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά την οποία ο κατηγορούμενος τέλεσε το έγκλημα.

Στο σκεπτικό του εισαγγελέα γίνεται αναφορά στη συμπεριφορά του κατηγορουμένου η οποία στόχευε στον αποπροσανατολισμό και σύγχυση των αστυνομικών αρχών, αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πράξεων που τέλεσε.

«Το θύμα ήταν μόλις 20 ετών, ενώ εκείνος ήταν 13 χρόνια μεγαλύτερος και θα έπρεπε να είναι ο προστάτης της, δεν είχε καμία αναστολή για την πράξη του αν και επρόκειτο για την μητέρα του παιδιού του, ενώ ταυτόχρονα δεν υπήρχε αφορμή για την πράξη του, την οποία εκδήλωσε όταν το θύμα ήταν ανυποψίαστο και ανύποπτο, καθώς κοιμόταν ήδη για 2,5 ώρες» φέρεται να αναφέρει.

Ειδική μνεία, φέρεται να κάνει ο εισαγγελέας και την ιατροδικαστική έκθεση, εξηγώντας ότι ο πνιγμός είχε πεντάλεπτη διάρκεια που προκύπτει από τους σφυγμούς της Καρολαιν, ο θάνατος της ήταν αγωνιώδης, ενώ δοκίμασε ψυχικό και σωματικό στρες κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος δε, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει το 11 μηνών παιδί του και να εξολοθρεύσει τον 5 μηνών σκύλο του.

«Η νηφαλιότητα στην προμελέτη του σχεδίου συνάγεται από το ότι φρόντισε να αχρηστεύσει την κάμερα για να μην υπάρχουν οπτικές αποδείξεις σε βάρος του. Σχεδίασε και παρουσίασε ένα σενάριο ψευδές και για να υποστηρίξει όλο αυτό το σχέδιο, δέθηκε ο ίδιος και έδεσε το θύμα, ενώ επιχείρησε παραπλανητικές τηλεφωνικές κλήσεις καλώντας το 1000 και το 180 για να δείξει οτι αστοχεί επειδή ήταν δεμένος» φέρεται να εξηγεί ο εισαγγελέας συμπληρώνοντας ότι επέδειξε υποκριτική συμπεριφορά όταν εμφανιζόταν θλιμμένος στην κηδεία και το μνημόσυνο του θύματός του.

Γλυκά Νερά: Η επιμέλεια της μικρής Λυδίας

Στην μητέρα της Καρολάιν και γιαγιά της , αναθέτει την ολική επιμέλεια της μικρής Λυδίας, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) , ρυθμίζοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσει τη ζωή του το μικρό κοριτσάκι, που έχασε τη μητέρα του από τα χέρια του πατέρα της, σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο.

Με την υπ΄αριθμόν 1918/21 απόφασή της, η πρόεδρος Μαρία Βογιατζάκη, υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική αίτηση και διέταξε:

Την αφαίρεση της γονικής μέριμνας από τον κατηγορούμενο συζυγοκτόνο

Την ολική ανάθεσή της στην μητέρα της Καρολάιν και γιαγιά της μικρής , Σουζάνα.

Ρυθμίζει δε την επικοινωνία με τους δυο παππούδες, γονείς του συζυγοκτόνου, από τις 10-14.00 το τελευταίο πενθήμερο κάθε μήνα.

Η μικρή κόρη του ζευγαριού, μετά τη δολοφονία της Καρολάιν ζει στην Αλόννησο με την γιαγιά της, την μητέρα και τον πατέρα του θύματος.

Μεταξύ των δύο οικογενειών υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες σχεδόν καθημερινή επικοινωνία. Οι δύο πλευρές τα πηγαίνουν πολύ καλά. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, οι γονείς της Καρολάιν έχουν δώσει στους γονείς του πιλότου το «ελεύθερο» να βλέπουν το παιδί όποτε θέλουν, πέραν των οδηγιών του δικαστηρίου.

Γλυκά Νερά: Το υπόμνημα

Στο πλαίσιο αυτό, οι γονείς του κατηγορούμενου δια του δικηγόρου της Γιάννη Κώτσου κατέθεσαν υπόμνημα προς το δικαστήριο αιτούμενοι να καθορίσει την επικοινωνία τους με την ανήλικη εγγονή τους Λυδία, «προς το παρόν σύμφωνα με την πρόταση της κ. Εισαγγελέως που αναφέρεται και στην κρινομένη αίτησή της, ήτοι κατά το τελευταίο πενθήμερο εκάστου μηνός από ώρα 10.00 π.μ. έως ώρα 14.00 μ.μ.». Οπερ και εγένετο.

Όπως εξάλλου τόνιζαν από την ημέρα στο τέλος Ιουνίου οπότε και εφαρμόστηκε η εισαγγελική διάταξη για προσωρινή επιμέλεια από τους γονείς της Καρολάιν, επικοινωνούν με την εγγονή τους στον τόπο διαμονής της στην Αλόννησο.

«Αφιερώνοντας κυριολεκτικά τη ζωή μας σε αυτήν, τη φροντίδα και περιποίησή της, περιμένοντας με αγωνία και προσμονή ακόμη και την ώρα και τη στιγμή που θα βρεθούμε μαζί της, έχοντας μάλιστα και τον χρόνο για το σκοπό αυτό, αφού είμαστε συνταξιούχοι, ηλικίας 67 ετών ο πρώτος και 62 ετών η δεύτερη, αλλά και την οικονομική δυνατότητα. Περαιτέρω για το σκοπό αυτό έχουμε ουσιαστικά μετακομίσει στην Αλόννησο, όπου τυγχάνομε κύριοι κατοικίας, στον οικισμό Πατητήρι Αλοννήσου, γεγονός που διευκολύνει την επικοινωνία μας με την εγγονή μας» σημείωναν.

Πηγή: dikastiko.gr

