Ο Στίβεν Τζέραρντ προπονητής στην Άστον Βίλα (εικόνες)

Ο πρώην άσος της Λίβερπουλ επιστρέφει στην Premier League, ως προπονητής πλέον.

Ο Στίβεν Τζέραρντ είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός της Άστον Βίλα, η οποία ανακοίνωσε σήμερα την πρόσληψη του, αντικαθιστώντας τον Ντιν Σμιθ, που “πλήρωσε” τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας του Μπέρμιγχαμ στην Premier League. Η Άστον Βίλα, μετά από την ήττα από την Σαουθάμπτον, που ήταν η πέμπτη σερί στη φετινή σεζόν, έπεσε στην 16η θέση της βαθμολογίας, μόλις δύο πόντους πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

H διοίκηση της αγγλικής ομάδας ολοκλήρωσε τις επαφές με τον Τζέραρντ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2024. «Η διοίκηση της Άστον Βίλα ανακοινώνει την πρόσληψη του Στίβεν Τζέραρντ», ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Κρίστιαν Πόρσλοου. Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ θα καταβάλει στη Ρέιντζερς το ποσό των 3 εκατ. ευρώ για να λύσει το συμβόλαιο της με τον Τζέραρντ, που είχε διάρκεια έως το 2024.

«Η Άστον Βίλα είναι ένας μεγάλος σύλλογος με ιστορία στο αγγλικό ποδόσφαιρο και είμαι υπερήφανος που θα καθίσω στον πάγκο της. Συμφώνησα με τη διοίκηση στο σχεδιασμό των επόμενων χρόνων και θα δουλέψω σκληρά για να οδηγήσω την ομάδα στη θέση που της αξίζει. Πρέπει να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Ρέιντζερς για την κατανόηση της και η ομάδα θα είναι για πάντα στην καρδιά μου», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του 41χρονου κόουτς.

Ο Τζέραρντ, ο οποίος είχε αγωνιστεί σε πάνω από 700 ματς με τη Λίβερπουλ, μεταξύ του 1998 και του 2015, οδήγησε πέρυσι στη Ρέιντζερς στην κατάκτηση του τίτλου στη Σκωτία, του πρώτου μετά το 2011.

