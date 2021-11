Κοινωνία

Κολωνός - Συμμορία ανηλίκων: Στη φυλακή τα μέλη της

Σε κατάστημα Νέων τρεις ανήλικοι για τις ένοπλες επιθέσεις. Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο τέταρτος κατηγορούμενος.

Προσωρινά κρατούμενοι σε κατάστημα Νέων κρίθηκαν οι τρεις ανήλικοι που συνελήφθησαν ως μέλη συμμορίας που δρα στον Κολωνό, οι οποίοι απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ανηλίκων για σοβαρές, βαριές κατηγορίες.

Οι τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν στην δικαστική λειτουργό για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, σύσταση συμμορίας, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία, φέρονται ως δράστες επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 16χρονου μαθητή του 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών, πριν λίγες ημέρες, από την οποία το θύμα είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Συγκατηγορούμενος τους στην υπόθεση είναι ακόμη ένας ανήλικος που συνελήφθη ως ο δράστης της επίθεσης σε βάρος του μαθητή του ΕΠΑΛ, ο οποίος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Δευτέρα.

Όπως δήλωσε ο συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων Σταύρος Γεωργόπουλος, «η διαδικασία της ανάκρισης κράτησε μιάμιση ώρα, η διάσκεψη κράτησε περίπου τέσσερις ώρες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε έντονος προβληματισμός σε σχέση με την δικονομική τύχη των κατηγορούμενων που απολογήθηκαν σήμερα. Δεν μέμφομαι τη δικαιοσύνη για την απόφαση της, εύχομαι η απόφαση που ελήφθη να είναι για καλό των παιδιών. Αρνούμαστε την συμμετοχή μας στο περιστατικό, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, φαίνεται από την αστυνομία ότι το άτομο που κρατάει το μαχαίρι είναι κάτω των 15 ετών, οπότε δεν μπορεί να προφυλακιστεί με βάση τον Ποινικό Κώδικα» .

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προσωρινή κράτηση ανηλίκου επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον έχει συμπληρώσει το 15 έτος της ηλικίας του και όχι για περισσότερο από έξι μήνες. Στον Ποινικό Κώδικα αναφέρεται πως η κράτηση ανηλίκων είναι επιτρεπτή «εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα και εμπεριέχει στοιχεία βίας ή στρέφεται κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας. Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν κρίνονται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή ενόψει των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου».





