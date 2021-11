Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: επίταξη ιδιωτών γιατρών για ενίσχυση του ΕΣΥ

Τι είπε για τις διασωληνώσεις ασθενών εκτός ΜΕΘ, την κατάσταση στο ΕΣΥ και τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους. Τι απαντά στον Ερντογάν.

«Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε 1.277 κρεβάτια εντατικής, από τα 557 που είχαμε το '19. Υπάρχουν περιπτώσεις με αναμονές σε νοσοκομεία μέχρι να αποφασιστεί εάν επιτρέπεται η διαμετακομιδή του ασθενούς σε άλλες διαθέσιμες Μ.Ε.Θ.. Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό, δυστυχώς, δεν επιτρέπεται και διασωληνώνονται, είτε σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας όπου υπάρχει όλη η υποδομή για διασωλήνωση, είτε σε χειρουργικά κρεβάτια έως ότου αποφασιστεί, εάν η κατάσταση του ασθενούς επιτρέπει τη μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε συνέντευξη του.

Όπως υπογράμμισε, μιλώντας στον Alpha, στα επείγοντα δεν είναι κανένας διασωληνωμένος, είναι στις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας και στα χειρουργικά κρεβάτια. «Κάθε μέρα γίνεται και μία μάχη στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να χρειάζεται διασωλήνωση και να μην διασωληνωθεί σε κρεβάτι που πληροί τις προϋποθέσεις, αν δεν είναι διαθέσιμη κλίνη σε Μ.Ε.Θ.. Γίνεται τεράστια προσπάθεια να αξιοποιηθεί ό,τι διαθέσιμο κρεβάτι υπάρχει. Έχουμε κάνει πράγματα προς την κατεύθυνση αυτή. Από 557 κρεβάτια Μ.Ε.Θ. έχουμε 1.277. Έχουμε στη διάθεσή μας και το σύνολο των Μ.Ε.Θ. και του ιδιωτικού τομέα για non Covid περιστατικά. Προσθέτουμε κλίνες συνεχώς στα νοσοκομεία για θεραπεία, για νοσηλεία Covid και για άλλες νοσηλείες» είπε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, αν το Σαββατοκύριακο δεν έχουν καλυφθεί οι ανάγκες που έχουν καταγραφεί στο Ε.Σ.Υ. από γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, θα προχωρήσει η κυβέρνηση στην επίταξη των υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών, γιατί, όπως είπε, αυτή την ώρα υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης από πνευμονολόγους, από παθολόγους, από γενικούς ιατρούς. «Ό,τι χρειάζεται για να ενισχύσουμε το Ε.Σ.Υ., γιατί αυτήν την ώρα γίνεται μεγάλη μάχη, σε κάθε επίπεδο θα το κάνουμε χωρίς να υπολογίσουμε το οποιοδήποτε κόστος. Είναι μία προσπάθεια σύνθετη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η πρώτη προτεραιότητα είναι στο να περιορίσουμε, όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε, τις ανθρώπινες απώλειες» πρόσθεσε.

Για το ενδεχόμενο της λήψης νέων μέτρων για τους ανεμβολίαστους ο κ. Οικονόμου είπε: «εάν απαιτηθεί να σφίξει και άλλο ο κλοιός για τους ανεμβολίαστους -ο οποίος φυσικά δεν θα χαλαρώσει, αν κάποιοι έχουν στο μυαλό τους ότι επειδή έρχονται γιορτές και Χριστούγεννα θα χαλαρώσει κάπως- εάν χρειαστεί να σφίξουν και άλλο τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους προς κάποια κατεύθυνση, όπως για πιο συχνό έλεγχο, είμαστε εδώ για να το δούμε».

Επίσης σημείωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί ευαισθητοποιώντας τον κόσμο, να αυξήσει την εμβολιαστική κάλυψη και τον εμβολιασμό με την τρίτη δόση και να τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, που αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους για προστασία των ιδίων, αλλά και της κοινωνίας.

«Είναι ένα θετικό μήνυμα, έστω και την έσχατη ώρα, ότι κάποιοι συμπολίτες μας που είχαν τις δικές τους επιφυλάξεις, έχουν πειστεί, είτε επειδή τα μέτρα λειτουργούν και προς αυτή την κατεύθυνση, είτε επειδή επηρεάστηκαν από τις εικόνες από τις εντατικές, είτε από τον οικογενειακό τους περίγυρο, καθώς η λογική και τα δεδομένα, επισημαίνουν ότι οι 9 στους 10 που βρίσκονται στις Μ.Ε.Θ. είναι δυστυχώς ανεμβολίαστοι και πολλοί απ' αυτούς κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σ' αυτή την αύξηση του ρυθμού εμβολιασμού, που είναι σημαντική το τελευταίο διάστημα» είπε.

Για τις δηλώσεις Ερντογάν ότι «θα ανοίξει τις πόρτες στους μετανάστες» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε «η Ελλάδα και η Ευρώπη, έχουν δείξει στο παρελθόν πολύ συγκεκριμένα -και ο Έβρος ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντίδρασης αυτής- πως αντιμετωπίζουμε όσους εργαλειοποιούν το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα, όσους εμπορεύονται την ελπίδα και τον ανθρώπινο πόνο, όσους δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους, για να παίξουν πολιτικά παιχνίδια».

«Πάντοτε είναι έτοιμη η χώρα μας και το έχει αποδείξει. Όχι μόνο θεωρητικά αλλά και ουσιαστικά, έχοντας δίπλα της και όλη την υπόλοιπη Ευρώπη» σημείωσε.

