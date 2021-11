Life

Πέτρος Φιλιππίδης - Δημητρακόπουλος: δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία

Τι υποστηρίζει ο συνήγορος του καλλιτέχνη, μετά την εισαγγελική πρόταση να δικαστεί για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.

Ο δρόμος του προσδιορισμού της δίκης και της ημέρας που ο Πέτρος Φιλιππίδης θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορούμενου για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού άνοιξε με την εισαγγελική πρόταση, η οποία κρίνει ως κατ΄ αρχήν βάσιμες τις καταγγελίες σε βάρος του ηθοποιού, που έγιναν από συναδέλφους του.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σε ότι αφορά το βούλευμα με το οποίο ο προφυλακισμένος ηθοποιός τελικώς θα οδηγηθεί σε δίκη.

Σχολιάζοντας το περιεχόμενο του βουλεύματος και τις μαρτυρίες που περιέχονται σε αυτό, ο συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη υποστήριξε πως «στο βούλευμα δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, παρά μόνο οι αφηγήσεις από την πλευρά των καταγγελλουσών, που τα αναπαράγουν ως αυτήκοοι μάρτυρες όσοι έχουν καταθέσει»

