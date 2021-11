Συνταγές

Ζυμαρικά al fredo με κοτόπουλο και μπέικον

Ο Πέτρος Συρίγος έφτιαξε στο “Πρωινό”μια συνταγή με παπαρδέλες, που θα τρελάνει τον ουρανίσκο και των πιο… απαιτητικών

Παπαρδέλες με κοτόπουλο ετοίμασε την Πέμπτη, στην κουζίνα της εκπομπής «Το Πρωινό» ο Πέτρος Συρίγος.

Ο σεφ της εκπομπής μας προτείνει την συνταγή με τα ζυμαρικά, το κοτόπουλο και το μπέικον που θα μας ξετρελάνουν.

Είναι μια εύκολη και γρήγορη συνταγή που μέσα σε λιγότερο από 25 λεπτά θα είναι έτοιμη για… φάγωμα!

Συστατικά για τι παπαρδέλες με κοτόπουλο

600 γρ στήθος κοτόπουλο

2 κ.τ.σ ελαιόλαδο

1 κ.τ.σ βούτυρο

500 γρ παπαρδέλες ή φετουτσίνι

8 φέτες μπέικον

1 κρεμμύδι

1 σκ. σκόρδο

450 ml κρέμα γάλακτος 35%

150 γρ παρμεζάνα τριμμένη

3 κ.τ.σ μαϊντανό

Σκεύη που θα χρειαστούμε:

1 κατσαρόλα

1 τηγάνι

1 τσιμπίδα

Η συνταγή για τις παπαρδέλες με κοτόπουλο

Βάζουμε σε μια κατσαρόλα μπόλικο αλατισμένο νερό και όταν βράσει βάζουμε τα ζυμαρικά και βράζουμε 2 λεπτά λιγότερο από ότι λέει η συσκευασία. Κόβουμε σε λεπτές λωρίδες το κοτόπουλο. Σε ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κομμένο σε μικρά κομματάκια μπέικον, το αφαιρούμε σε ένα πιάτο με χαρτί να στραγγίξει (αυτό το κάνουμε για να το κρατήσουμε για το τέλος να το βάλουμε από πάνω) στη συνέχεια στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε το βούτυρο και σε δυνατή φωτιά σοτάρουμε το κοτόπουλο, προσθέτουμε στη συνέχεια το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σκόρδο και προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος. Αφήνουμε να πάρει μια βράση για 3-4 λεπτά και στη συνέχεια προσθέτουμε την παρμεζάνα ανακατεύουμε καλά να λιώσει το τυρί και βάζουμε και τα ζυμαρικά αφήνοντας

να πέσει και νερό από τα μακαρόνια μέσα στο τηγάνι μας. Προσθέτουμε ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι. Σερβίρουμε τα ζυμαρικά μας σε ένα πιάτο από πάνω το τραγανό μπέικον πασπαλισμένο, φλέικς παρμεζάνας και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

