ΣΔΟΕ: Καθηγητής Πανεπιστημίου υπεξαίρεσε 15 εκατομμύρια ευρώ

Τι άλλο "έπιασε η τσιμπίδα" του ΣΔΟΕ το τελευταίο τρίμηνο. Οι πιό τρανταχτές περιπτώσεις.

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της για τη διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., την αντιμετώπιση της απάτης και της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ολοκλήρωσε τους τελευταίους μήνες μεγάλο αριθμό υποθέσεων, που σχετίζονται με την αποκάλυψη σημαντικών εστιών απάτης και οικονομικών εγκλημάτων.

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες περιπτώσεις ελέγχων κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μηνών και τα αποτελέσματά τους:

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

1ον. Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής σχετικά με τη διαπίστωση τήρησης των όρων του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, ελέγχθηκε μεγάλη βιομηχανική μονάδα σε περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, όπου εντοπίστηκαν μη πραγματικές (εικονικές) συναλλαγές μεγάλης αξίας, μέσω των οποίων η ελεγχόμενη επιχείρηση εισέπραξε καταχρηστικά επιχορήγηση συνολικής αξίας άνω των 13.000.000 ευρώ. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, ελέγχθηκαν τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Επικράτεια, όπου εντοπίστηκαν παραβάσεις καταχρηστικής λήψης επιχορηγήσεων συνολικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές, ώστε να επιστραφούν στο Δημόσιο τα παρανόμως ληφθέντα ποσά επιχορηγήσεων.

2ον. Σε έλεγχο του φακέλου επιδότησης Αγροτικού Συνεταιρισμού, διαπιστώθηκε η μη τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής της επένδυσης σε επιδότηση, αλλά και σοβαρές παραλείψεις στην τήρηση των προβλεπόμενων αρχείων τεκμηρίωσης της επένδυσης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης συνολικού ύψους 588.000 ευρώ.

Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διενεργώντας έλεγχο σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων και έπειτα από επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν τόσο στον επιτόπιο έλεγχο όσο και από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του συστήματος εισροών-εκροών της ΓΓΠΣ, διαπιστώθηκαν παραβάσεις λαθρεμπορίας καυσίμων συνολικού ύψους 4.993.054 ευρώ, αλλά και φορολογικές παραβάσεις συνολικού ύψους 76.672 ευρώ.

Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1ον. Διενεργώντας ελέγχους σε ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), που δραστηριοποιούνται κυρίως σε αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, εντοπίστηκε κύκλωμα επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργούσε μεθοδευμένα και διαχρονικά με τη μορφή carousel, ιδρύοντας νομικές οντότητες των οποίων οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποι ήταν φυσικά πρόσωπα εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν, που έφεραν τα χαρακτηριστικά του «εξαφανισμένου εμπόρου». Από τη δράση του ανωτέρω κυκλώματος και την έκδοση εικονικών στοιχείων, προέκυψε ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο, όσον αφορά στα έτη 2018 και 2019, συνολικού ύψους άνω των 8.500.000 ευρώ μόνο από μη απόδοση Φ.Π.Α., ενώ εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει τα 15.000.000 ευρώ.

2ον. Σε ελέγχους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων σε ολόκληρη την χώρα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων ως ακολούθως:

α. Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση στα Γιαννιτσά, αξίας 11.096.699 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 705.088,16 ευρώ.

β. Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση στην Ξάνθη, αξίας 1.064.360 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 63.861,53 ευρώ.

γ. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων από επιχείρηση στην Αθήνα, αξίας 70.668,24 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 4.519,68 ευρώ.

Όλες οι ανωτέρω υποθέσεις διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, ενώ σχετική αναφορά διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

3ον. Στα πλαίσια εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας, διενεργήθηκε έλεγχος σε Αστικό Παραθεριστικό Συνεταιρισμό στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, ο οποίος για περισσότερο από 20 έτη εισέπραττε συνδρομές μελών με σκοπό να κατασκευάζει έργα υποδομής. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των ετών 2006-2011, έλαβε εικονικά και πλαστά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας περίπου 5.000.000 ευρώ, χωρίς να έχει προχωρήσει σε κατασκευή οποιουδήποτε έργου υποδομής για τον Συνεταιρισμό για να εκπληρώνει τον σκοπό του.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στα πλαίσια εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2021, εντοπίστηκε πλήθος περιπτώσεων αλλοδαπών φυσικών προσώπων, τα οποία έστελναν χρηματικά εμβάσματα στην αλλοδαπή, μέσω Ιδρυμάτων Πληρωμών, κατά την περίοδο 2012-2016.

Ειδικότερα, αλλοδαποί μετέφεραν στο εξωτερικό χρήματα μέσω Ιδρυμάτων Πληρωμών, χωρίς περαιτέρω έλεγχο για την προέλευση των κεφαλαίων τους, εκμεταλλευόμενοι το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω ιδρυμάτων.

Διαπιστώθηκε ότι τα υψηλότερα ποσά ετησίως εστάλησαν σε Αλβανία, Μπαγκλαντές, Βουλγαρία, Κίνα, Γεωργία, Ινδία, Πακιστάν, Φιλιππίνες, Ρουμανία, Ρωσία και Ουκρανία.

Ο έλεγχος επικεντρώθηκε στον εντοπισμό της πηγής προέλευσης των εξερχόμενων εμβασμάτων και στο αν αυτά έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα έχουν εξαιρεθεί του φόρου. Ταυτοποιήθηκαν φυσικά πρόσωπα που δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την κατοχή των χρημάτων και τα οποία απέστειλαν εμβάσματα στην αλλοδαπή συνολικού ύψους άνω των 20.000.000 ευρώ.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στην Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες απομιμητικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η διακίνηση των προϊόντων πραγματοποιούνταν με φορολογικά στοιχεία που εξέδιδε ανύπαρκτο - εικονικό νομικό πρόσωπο, ενώ αποδείχτηκε ότι υποκρυπτόμενο πρόσωπο των ως άνω συναλλαγών ήταν η ίδια η εταιρεία ταχυμεταφορών. Διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή της υποκρυπτόμενης εταιρείας, συνολικής αξίας 292.969 ευρώ, ενώ διαβιβάστηκε σχετική αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και ενημερώθηκε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον καταλογισμό των φορολογικών προστίμων.

ΣΤ. ΛΟΙΠΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΑΠΑΤΕΣ

1ον. Εντοπίστηκε περίπτωση απάτης από πρόσωπο υπεράνω υποψίας και συγκεκριμένα από καθηγητή Πανεπιστημίου στην Αθήνα, ο οποίος, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό. Η τακτική που ακολουθούσε ήταν να τους επιστρέφει στην αρχή μικροποσά ως απόδοση της επένδυσής τους, αλλά τελικά κατέληξε να τους υπεξαιρέσει ποσά συνολικού ύψους άνω των 15.000.000 ευρώ.

2ον. Εντοπίστηκε περίπτωση λογιστή στην Αθήνα, ο οποίος σε χρονικό διάστημα 5 ετών απέσπασε από αλλοδαπές εταιρείες στις οποίες ήταν φορολογικός εκπρόσωπος, ποσά συνολικού ύψους άνω των 16.000.000 ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, μεταφέρθηκαν από συγκεκριμένο κατάστημα Τράπεζας, σε προσωπικούς λογαριασμούς του και από εκεί σε εταιρείες στοιχηματισμού και καζίνο. Επισημαίνεται ότι τόσο η εν λόγω Τράπεζα όσο και οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και καζίνο και εμπλέκονταν στην ανωτέρω διαδικασία, είχαν την υποχρέωση αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Οι υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος και με όπλα τους την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία τους, θα συνεχίσουν, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, τη μάχη για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και την πάταξη φαινομένων απάτης και αισχροκέρδειας σε βάρος των πολιτών.

