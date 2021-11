Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Μητσοτάκης: ο Τζόνσον πρέπει να δεχθεί νέα διαβούλευση

Τι λέει ο πρωθυπουργός στην “Telegraph” για την νέα βάση στην οποία επιδιώκεται από την Αθήνα η επίλυση της κλοπής των Μαρμάρων από την Ακρόπολη της Αθήνας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα «The Telegraph» και στον δημοσιογράφο Γκόρντον Ράινερ, ο οποίος βρέθηκε στην Ελλάδα με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος GR - eco islands από τη Χάλκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα γλυπτά του Παρθενώνα επισημαίνοντας ότι μια αλλαγή στάσης από την βρετανική κυβέρνηση για επιστροφή του πολιτιστικού θησαυρού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διευθέτηση. Αναφέρθηκε στη διαφορετική εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η Ελλάδα και φυσικά στο μοντέλο της Χάλκης.

Τα βασικά σημεία των δηλώσεων του πρωθυπουργού στη βρετανική εφημερίδα

«Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Τα Γλυπτά κλάπηκαν τον 19ο αιώνα, ανήκουν στο Μουσείο της Ακρόπολης και πρέπει να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα σοβαρά και με ειλικρίνεια».

«Η άρνηση να συζητηθεί το θέμα των Γλυπτών φαντάζει σε εμένα -δεδομένων των όσων έχουν συμβεί όσον αφορά την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών- ως μία αναχρονιστική προσέγγιση».





«Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να εκτιμήσεις την ομορφιά του μνημείου στην πληρότητά του. Δεν μιλάμε απλώς για οποιοδήποτε μνημείο, μιλάμε για ένα μνημείο που ουσιαστικά έχει «κοπεί» στα δύο, το μισό βρίσκεται στην Αθήνα και το άλλο μισό βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Επομένως, μιλάμε για την αποκατάσταση της ολότητας του μνημείου».

«Θα επρόκειτο για ένα καταπληκτικό μήνυμα εκ μέρους αυτού που ο Μπόρις Τζόνσον αποκαλεί "Παγκόσμια Βρετανία" (Global Britain) εάν υπάρξει κάποια μετακίνηση σε αυτό το θέμα και το κοιτάξουν μέσα από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα».

«Είμαι βέβαιος ότι εάν υπήρχε βούληση εκ μέρος της κυβέρνησης (του Ηνωμένου Βασιλείου) για αλλαγή στάσης θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μία διευθέτηση με το Βρετανικό Μουσείο για να δανείσουμε στο εξωτερικό πολιτιστικούς θησαυρούς οι οποίοι δεν έχουν βρεθεί ποτέ εκτός Ελλάδας».

«Δεν θέλω να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες όσον αφορά μία διευθέτηση, διότι αυτές οι συζητήσεις είναι ευαίσθητες, αλλά θέλω να πω ανοιχτά ότι πρόθεσή μου είναι να θέσω το θέμα στον Μπόρις Τζόνσον κι ότι πιστεύω πως η βρετανική κυβέρνηση έχει να παίξει ρόλο».

Για την οικονομία

η οικονομία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς». «Η Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική χώρα σε σύγκριση με την Ελλάδα του 2011, την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Είμαι βέβαιος ότι το έχετε αντιληφθεί κι εσείς, υπάρχει μία νέα ενέργεια, ένας νέος ενθουσιασμός, μία νέα αισιοδοξία για τη χώρα και

«Για εμένα είναι πολύ σημαντικό να αλλάξουμε την εικόνα της Ελλάδας, δεν είναι πια μία χώρα που αντιμετωπίζει διαρκώς δημοσιονομικές δυσκολίες. Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι μόνο προορισμός για διακοπές, πρέπει να αποτελεί προορισμό για επενδύσεις».





Για την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων ή συνταξιούχων και το GR - eco islands

«Δείτε αυτό το νησί, μιλάμε για παράδεισο. Μπορείς να περνάς τους χειμώνες εδώ και, στη συνέχεια, τα καλοκαίρια στη Σκωτία ή στη βρετανική εξοχή». Μπορείς να περνάς τους χειμώνες εδώ και, στη συνέχεια, τα καλοκαίρια στη Σκωτία ή στη βρετανική εξοχή».

«Ελπίζουμε ότι κι άλλα νησιά θα υιοθετήσουν το μοντέλο της Χάλκης. Εν τέλει αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί, σε μεγάλη κλίμακα, σε ολόκληρο τον κόσμο».