“GR - eco islands” - Χάλκη: Ο Μητσοτάκης επιθεώρησε τα έργα (εικόνες)

Τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα μετατροπής της Χάλκης σε υπόδειγμα αειφορίας, επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός.



Τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα μετατροπής της Χάλκης σε υπόδειγμα αειφορίας, στο πλαίσιο του προγράμματος GR - eco islands, επιθεώρησε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νησί.

Η πρωτοβουλία των GR-eco islands, στην οποία εντάσσεται πρώτο το νησί της Χάλκης, περιλαμβάνει δράσεις για αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη δημιουργία ψηφιακών υποδομών, την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των υδάτων, τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών, τον πράσινο μετασχηματισμό της γεωργίας και του τουρισμού και την ανάπτυξη των λιμενικών και άλλων υποδομών.

Τα έργα στη Χάλκη υλοποιήθηκαν από ομάδα εταιρειών (ΔΕΗ, Akuo Energy, Omexom/Vinci Energies, Citroen, ALD Automotive, Vodafone Ελλάδας, με συμβολή και της Aegean) στη βάση μνημονίου συνεργασίας που υπεγράφη το καλοκαίρι στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περιλαμβάνουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 1MW, το οποίο θα παράγει πράσινη ενέργεια ικανή να καλύψει την ενεργειακή ζήτηση των κατοίκων του νησιού.

Έτσι, οι κάτοικοι του νησιού που μετέχουν στην Ενεργειακή Κοινότητα η οποία έχει ήδη συσταθεί θα εξασφαλίσουν μέσω της μεθόδου του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net Metering) μειωμένους λογαριασμούς ρεύματος με έως και μηδενικές ανταγωνιστικές χρεώσεις και θα προστατεύονται από τις διακυμάνσεις των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέρος του έργου είναι επίσης η δωρεά έξι αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα ενισχύσουν τον στόλο των οχημάτων της Αστυνομίας και του Λιμενικού, αλλά και του Δήμου, με την παράλληλη τοποθέτηση τεσσάρων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στο λιμάνι του νησιού.

Ο πρωθυπουργός παρακολούθησε το πρωί την παράδοση των οχημάτων στα στελέχη των υπηρεσιών και στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ηλεκτροκίνητο καΐκι που δωρίζει η εταιρεία Παπαστράτος στην Ενεργειακή Κοινότητα της Χάλκης προκειμένου να επισκεφθεί το χώρο όπου εγκαταστάθηκε το φωτοβολταϊκό.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Χάλκης «Δημήτριος Κρεμαστινός», όπου με την χορηγία του Ιδρύματος Vodafone λειτουργεί πρόγραμμα τηλεϊατρικής που επιτρέπει στους κατοίκους να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Οι κάτοικοι μπορούν να κάνουν μία σειρά από εξετάσεις που στη συνέχεια αποστέλλονται σε εξειδικευμένους ιατρούς στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών για γνωμάτευση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το πρόγραμμα και τις διευκολύνσεις που προσφέρει στον τοπικό πληθυσμό με χαμηλό κόστος, ενώ συνδέθηκε και με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τους γιατρούς που συμμετέχουν και επεσήμανε ότι τέτοιες ψηφιακές λύσεις, που υποστηρίζονται απόλυτα από την κυβέρνηση, έχουν τεράστια σημασία για τις ακριτικές περιοχές και τα ακριτικά νησιά, καθώς μέσα από την τεχνολογία ο γιατρός που βρίσκεται στη Χάλκη έχει πρόσβαση σε υπερσύγχρονες υπηρεσίες και μπορεί να κάνει διαγνώσεις που διαφορετικά θα ήταν αδύνατες.

Συμπλήρωσε ότι σε συνδυασμό με το σύστημα διακομιδών δημιουργείται ένα πλαίσιο ασφάλειας για τους νησιώτες και τους επισκέπτες.

Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο σχολείο του νησιού, ένα από τα πολλά σημεία που απολαμβάνουν πολύ υψηλές ταχύτητες 5G και Wi-Fi χάρη στις υποδομές συνδεσιμότητας που έχει εγκαταστήσει η Vodafone.

Η εταιρεία έχει επίσης εξοπλίσει αίθουσα του σχολείου με σειρά τεχνολογικών εργαλείων, όπως υπολογιστές, τάμπλετ και έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή.

«Υποχρέωσή μας είναι να εξοπλίσουμε τη νέα γενιά με δεξιότητες. Από τη μία την εξοικείωση με την τεχνολογία από την άλλη τις ήπιες δεξιότητες τις οποίες θα αναζητά και θα επιβραβεύει η αγορά εργασίας στο μέλλον», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ενώ υπογράμμισε πως χάρη στις ταχύτατες συνδέσεις νησιά όπως η Χάλκη αναβαθμίζονται στα μάτια τόσο των επισκεπτών όσο και των «ψηφιακών νομάδων» της εποχής μας.

«Τα νησιά μας πια, ειδικότερα τα μικρότερα νησιά, με τη δύναμη των τηλεπικοινωνιών, μπορούν να γίνουν κόμβος και προορισμός για την προσέλευση ανθρώπων οι οποίοι θα δουλεύουν από τα νησιά όλο το χρόνο. Αυτό το trend των digital nomads είναι πραγματικό.

Το βλέπουμε ήδη στην Ελλάδα. Με ένα κατάλληλο πλαίσιο κινήτρων και τις σωστές υποδομές γιατί να μην μπορεί να περνάει κανείς πολύ καιρό -και τον χειμώνα του, όχι μόνο το καλοκαίρι του- σε έναν πανέμορφο τόπο όπως η Χάλκη», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι μαθητές του δώρισαν έναν 3D χάρτη του νησιού που εκτύπωσαν στο εργαστήριο. Ο Πρωθυπουργός τους ευχαρίστησε για το δώρο και υποσχέθηκε ότι θα το βάλει στο γραφείο του.

Τέλος, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να δει παρεμβάσεις για τον «πράσινο» και καλύτερο φωτισμό δημόσιων κτηρίων και δρόμων στη Χάλκη.

Ο αρχιτεκτονικός φωτισμός καλύπτει το Δημαρχείο και τον πύργο με το παλιό ρολόι, ενώ «έξυπνα» συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας έχουν αξιοποιηθεί για τον οδοφωτισμό, αναβαθμίζοντας τόσο πρακτικά όσο και αισθητικά τις υποδομές του νησιού.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τον συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου, 'Ακης Σκέρτσος, οι βουλευτές Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας, Βασίλης Υψηλάντης, Μίκα Ιατρίδη και Γιάννης Παππάς, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Χάλκης, Ευάγγελος Φραγκάκης.

