F1 – Βραζιλία: Ο Μπότας την pole position

Ο Φερστάπεν θα εκκινήσει από τη δεύτερη θέση κι έχει τη μεγάλη ευκαιρία να εκμεταλλευτεί την τιμωρία του Χάμιλτον και να «αγκαλιάσει» τον τίτλο.

Ο Βάλτερι Μπότας κατάκτησε την pole position στη Βραζιλία και αναμένεται να δυσκολέψει πολύ τον Μαξ Φερστάπεν αύριο (14/11, 19:00), στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull τερμάτισε πίσω από το μονοθέσιο της Mercedes, αλλά με τους δύο πόντους από το Sprint Race ανέβασε τη διαφορά από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον στους 21 πόντους.

Ο Βρετανός τιμωρήθηκε για τις αλλαγές που είχε κάνει στο όχημά του με το να ξεκινήσει τελευταίος (20ός), αλλά προσπερνώντας τους πάντες σαν... δαιμονισμένος τελείωσε τελικά πέμπτος κερδίζοντας 15 θέσεις. Αύριο όμως θα εκκινήσει ως 10ος, αφού έχει και την ποινή των πέντε θέσεων λόγω της αλλαγής του κινητήρα του.

Πάντως, αν αύριο ο Φερστάπεν κατακτήσει έστω πέντε βαθμούς θα έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο του στον επόμενο αγώνα, εφόσον νικήσει στο Κατάρ.

Τρίτος στο Sprint Race τερμάτισε ο Κάρλος Σάινθ (Ferrari).

