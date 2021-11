Αθλητικά

F1 – Βραζιλία: “Καμπάνα” στον Χάμιλτον

Τα νέα δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα στον Φερστάπεν να αυξήσει τη διαφορά στη βαθμολογία και να «αγκαλιάσει» τον παγκόσμιο τίτλο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Από την τελευταία θέση του grid θα εκκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον στον αποψινό αγώνα κατάταξης σπριντ, ενόψει του αυριανού (14/11) γκραν πρι της Βραζιλίας. Ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ενα δέχθηκε την ποινή αυτή, επειδή οι αγωνοδίκες μετά από ενδελεχή εξέταση του μονοθεσίου του, έκριναν ότι υπήρχε παράβαση στο πίσω φτερό, κατά τη διάρκεια των χθεσινών χρονομετρημένων δοκιμαστικών.

Μετά από αυτή την απόφαση, ο Βρετανός πιλότος θα ξεκινήσει από την τελευταία θέση τον αγώνα των 100 χιλιομέτρων, στο αυριανό γκραν πρι, κι ενώ έχει ήδη δεχθεί ποινή πέντε θέσεων για τον αγώνα, λόγω αλλαγής κινητήρα.

Σε ό,τι αφορά τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας των οδηγών, Μαξ Φερστάπεν, η ενέργειά του να ακουμπήσει και να εξετάσει το πίσω φτερό της Mercedes του Χάμιλτον, αφότου τα μονοθέσια είχαν σταθμεύσει, θα του κοστίσει μόνο οικονομικά, αφού οι αγωνοδίκες τον τιμώρησαν με πρόστιμο 50.000 ευρώ, χωρίς περαιτέρω συνέπειες για τον αγώνα.

Ο Φερστάπεν έχει ένα προβάδισμα 19 βαθμών έναντι του Χάμιλτον και οι συνθήκες πλέον τον ευνοούν να ανοίξει την «ψαλίδα» στον αγώνα του Ιντερλάγκος και να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος, για πρώτη φορά στην καριέρα του.

