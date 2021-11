Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – βόρεια Ελλάδα: “ασφυκτική” η κατάσταση στα νοσοκομεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καθημερινός «εφιάλτης» οι εφημερίες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Εισαγγελική παρέμβαση για τις δηλώσεις Βασιλακόπουλου.

Σε καθημερινό εφιάλτη έχουν μετατραπεί οι εφημερίες στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Στις ΜΕΘ τα κρεβάτια γεμίζουν καθημερινά, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στις απλές κλίνες covid με τους γιατρούς να μην επαρκούν.

Την πύλη του ΑΧΕΠΑ πέρασαν στην χθεσινή εφημερία 120 πολίτες, από τους οποίους οι 95 βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Οι 33 έκαναν εισαγωγή, ενώ τέσσερις νοσηλεύονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ αφού όλα τα κρεβάτια είναι γεμάτα.

Στα όρια του βρίσκεται και το νοσοκομείο Παπαγεωργίου που πήρε τη σκυτάλη των εφημεριών. Μέσα σε μόλις πέντε ώρες, πάνω από 300 άνθρωποι έφτασαν στα επείγοντα με τους 120 να εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα. Η μονάδα εντατικής θεραπείας είναι γεμάτη. Τουλάχιστον 10 ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, σε αίθουσες χειρουργείων και στη στεφανιαία μονάδα, ενώ άρχισαν να περιορίζονται και οι ελεύθερες κλίνες στους απλούς θαλάμους.

Δραματική η κατάσταση και στα νοσοκομεία της περιφέρειας Σερρών, όπου καταγράφεται με τις θλιβερή πρωτιά σε θανάτους από το Σεπτέμβριο 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ η θνητότητα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου αγγίζει το 98%. Ο διοικητής του Νοσοκομείου Σερρών, Γιάννης Γιάντσος, δήλωσε ότι «οι μισοί από τους ασθενείς που έχουν καταλήξει θα είχαν σωθεί αν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια και γιατροί».

Την ίδια στιγμή, την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν δηλώσεις του καθηγητή πνευμονολογίας Θεοδώρου Βασιλακόπουλου που υποστήριξε ότι υπήρξαν ΜΕΘ που δεν στελεχώθηκαν σωστά κατά το προηγούμενο κύμα της πανδημίας, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό θνητότητας.

Η Εισαγγελία ζήτησε τη διενέργεια έρευνας προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα των όσων υποστήριξε ο καθηγητής και αν προκύπτει η διάπραξη αξιόποινων πράξεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη αστυνομικού για ασέλγεια στο ανήλικο παιδί του

Μαραθώνιος - Γκελαούζος: ιστορική νίκη με ρεκόρ

Θανόπουλος για Απογραφή: η ΕΛΣΤΑΤ δεν ρωτάει για εμβόλια και κόμματα (βίντεο)