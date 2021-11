Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε εκ νέου, την Κυριακή, ο απολογισμός των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας, αφού το τελευταίο 24ωρο υπέκυψαν σε επιπλοκές της νόσου 80 ασθενείς. Την ίδια ώρα, σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Κυριακή 3.869 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από αυτά, 17 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 862 και στη Θεσσαλονίκη 691.

Τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είχαμε και στις εξής Περιφερειακές Ενότητες, κατά αλφαβητική σειρά:

Αχαΐα

Κοζάνη

Λάρισα

Μαγνησία

Σέρρες

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

