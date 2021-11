Κοινωνία

Επίθεση με μολότοφ στην Τροχαία Πειραιά: Τα “πολεμοφόδια” που κατασχέθηκαν (εικόνες)

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία τα κατασχεθέντα αντικείμενα που βρέθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων.

Πλούσια ήταν τα ευρήματα των αστυνομικών στις οικίες των συλληφθέντων για την επίθεση με μολότοφ στο Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά, που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, μετά από έρευνες βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

4 δοχεία με εύφλεκτο υγρό,

πλήθος γυάλινων μπουκαλιών,

2 κοντάρια με πυρσούς προσαρτημένους σε αυτά,

προσανάμματα φωτιάς και αναπτήρες,

αντιασφυξιογόνος μάσκα,

μάσκα προσώπου, γάντια και κράνος,

μικροποσότητα κάνναβης,

3 κινητά τηλέφωνα και

2 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος των δύο συλληφθέντων (24 και 20 ετών) σχηματίστηκε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, του εμπρησμού κατά συναυτουργία, της έκρηξης, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απείθειας, της εξύβρισης, της βίας κατά υπαλλήλων, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, τις εκρηκτικές ύλες και τα ναρκωτικά.

