Παράξενα

Λαμία: “Κορονοπάρτι” με αντιεμβολιαστές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαμαρτυρία με… χορούς και τραγούδια στην Πλατεία Ελευθερίας.

Ένα απίστευτο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας μέσω των social media. Περίπου 20-30 άτομα έστησαν γλέντι στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λαμία, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσή τους στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τα μέτρα κατά της πανδημίας.

Μάλιστα, έστειλαν το δικό τους… μήνυμα στον Πρωθυπουργό, διαμηνύοντας «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ!»

«Είμαστε εδώ γιατί είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και θέλουμε να έχουμε ελευθερία βούλησης και όχι γιατί είμαστε αντιεμβολιαστές ή αρνητές», ανέφεραν μεταξύ άλλων… Όλα αυτά την ώρα που οι ΜΕΘ “στενάζουν” και τα κρούσματα κορονοϊού ανεβαίνουν καθημερινά.

Πηγή: lamianow.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι - Δικηγόρος οφθαλμίατρου: Η 12χρονη αφόπλισε τη μητέρα της (βίντεο)

Μητσοτάκης: Η ατζέντα της επίσκεψης στο Λονδίνο

Φυλακές Κορίνθου: Συνελήφθη ο δραπέτης